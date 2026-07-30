Education Fraud: टेंभुर्णीतील प्रोट्राक कायझन ॲकॅडमी बंद; नीट–जेईई फाऊंडेशनच्या नावाखाली १९ विद्यार्थ्यांची ३.११ लाखांची फसवणूक

टेंभुर्णी : टेंभुर्णी येथील प्रोट्राक कायझन ॲकॅडमी चे संचालक विजय राॅबर्ट व त्यांची पत्नी विजी थाॅमस यांनी इयत्ता सहावी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नीट व जेईई साठी फाऊंडेशन कोर्स करिता टेंभुर्णी शहर व परिसरातील पालकांकडून हजारो रूपये फी च्या स्वरूपात भरून घेऊन फक्त दिड महिना क्लास घेतले. नंतर अचानक ॲकॅडमी बंद करून विद्यार्थ्यांनी फी साठी भरलेले पैसे बुडवून ते पसार झाले. ही घटना 15 मार्च 2026 ते 3 जून 2026 दरम्यान घडली. या प्रकरणी टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात प्रोट्राक कायझन ॲकॅडमी चे संचालक विजय राॅबर्ट व त्यांची पत्नी विजी थाॅमस यांनी 3 लाख 11 हजार रूपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याबद्दल गुन्हा दाखल झाला आहे..याविषयी पोलीसांकडून समजलेली अधिक माहिती अशी, डाॅ.सागर विठ्ठल पिसाळ (वय 42 रा. राजयोग हाॅटेल समोर कुर्डूवाडी रोड टेंभुर्णी ) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. विजय राॅबर्ट व त्यांची पत्नी विजी थाॅमस ( रा. ख्रिस्ती 8/30-7 शक्तीनगर विरापांडी पिरीयुव कोईमतूर नाॅर्थ तामिळनाडू) यांनी कुर्डूवाडी रोडवरील पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या बिल्डिंग मध्ये प्रोट्राक कायझन ॲकॅडमी सुरू केली होती. या ॲकॅडमीमध्ये इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंत नीट व जेईईसाठी फाऊंडेशन कोर्स सुरू केले होते. यासंदर्भात शहर व परिसरातील जाहिरातीचे बोर्ड लावण्यात आले होते. ती जाहिरात पाहून डाॅ. सागर पिसाळ यांनी त्याचा इयत्ता सहावीत शिक्षण घेत असलेला मुलगा श्रावण याचे एप्रिल 2026 मध्ये त्यांच्या ॲकॅडमीमध्ये ॲडमिशन घेतले. त्यावेळी क्लासची वार्षिक फी 48 हजार रूपये देण्याचे ठरले होते. त्यापैंकी 15 हजार रूपये फी त्यांना फोन पे द्वारे दिली होती. यावेळी ॲकॅडमीमध्ये सहावी ते बारावीचे 35 ते 40 विद्यार्थी फाऊंडेशन कोर्स करिता होते. टेंभुर्णी बाहेरील विद्यार्थांना राहणेसाठी होस्टेलची सोय केली होती. साधारण दिड महिना ॲकॅडमीमध्ये शिकविले परंतू शिक्षकांचे पगार न दिल्याने ते ॲकॅडमी सोडून निघून गेले.डाॅ.सागर पिसाळ यांनी त्यांच्या मुलाचे दुसर्या शाळेत प्रवेश घेतला. त्यामुळे डाॅ. पिसाळ यांनी फी परत मागितली असता संचालक विजय राॅबर्ट व त्यांची पत्नी विजी थाॅमस यांनी वेगवेगळी कारणे सांगून फी परत करण्यास टाळाटाळ केली. 18 मे ते 31 मेपर्यंत उन्हाळी सुट्टीत क्लास बंद होता.नंतर 1 जूनला क्लास सुरू केला परंतू 3 जूनला पुन्हा क्लास बंद करून निघून गेले. दरम्यानच्या काळात मोबाईल फोन बंद केला होता..विद्यार्थी व पालकांकडे मेसेज करून व्यक्त केली दिलगीरी25 जून 2026 रोजी सर्व विद्यार्थी व पालकांना कळविताना अत्यंत दुःख आणि वेदना होत आहेत की येत्या महिना अखेर पासून आपण आपले अकॅडमी आर्थिक व इतर अडचणीमुळे बंद करण्याचा निर्णय घेत आहोत. विद्यार्थी संख्या आणि मासिक खर्च यांचा मेळ बसत नसल्या कारणाने आपण हा निर्णय घेत आहोत. आपली आणि आपल्या पाल्याची गैरसोय झाल्याबाबत आम्ही दिलगिरी व्यक्त करीत आहोत. ज्या विद्यार्थांची फी जमा झाली आहे त्यांना ती परत माघारी भेटेल याची आम्ही खात्री देतो. आपण केलेल्या सहकार्याबद्दल आम्ही आपले ॠणी आहोत आमची अडचण व्यथा समजून घ्यावी ही विनंती असा मेसेज प्रोट्राक कायझन ॲकॅडमी चे संचालक विजय राॅबर्ट यांनी पालकांना पाठविला असून याचा उल्लेख फिर्यादीत केला आहे..विजय राॅबर्ट व त्यांची पत्नी विजी थाॅमस यांनी अचानक ॲकॅडमी बंद करून 19 विद्यार्थांची 3 लाख 11 हजार रूपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याची डाॅ. सागर पिसाळ यांनी फिर्याद दाखल केली असून पुढील तपास टेंभुर्णी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब भरणे हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.