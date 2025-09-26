Barshi News:'बार्शीतील शेतकऱ्यांनी अडवली मंत्री गोगावलेंची गाडी'; पांगरी, कारी परिसरात नुकसानीची पाहणी; राजेंद्र राऊत यांनी काढली समजूत

बार्शी: शेतकऱ्यांना अनुदान मिळालेच पाहिजे, पीकविमा मिळालाच पाहिजे, एकरी ५० हजार रुपये अनुदान मिळालेच पाहिजे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या आहेत, अशी घोषणाबाजी करीत बार्शीतील शेतकऱ्यांनी रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांच्या गाड्यांचा ताफा अडवली..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.यावेळी, कारी (ता. बार्शी) येथील शेतकऱ्याने आत्महत्या केली, किती दिवस तुमचे दौरे, अभ्यास करणार आहात? सरकार शेतकऱ्यांची टिंगल करीत आहे. एकरी ३ हजार ४०० अनुदान तळवटाला पुरत नाही, ट्रॅक्टरला दोन हजार रुपये लागतात. रस्ते नाहीत, पंचनामा, फोटो, सातबारा किती पैसे लागतात? असे म्हणत शेतकऱ्यांनी मंत्री गोगावले यांच्या गाड्यांचा ताफा अडवला. त्यांची समजूत काढत त्यांना घटनास्थळी ढकलत नेले..मंत्री गोगावले गुरुवारी (ता. २५) बार्शी तालुका दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी कारी (ता. बार्शी) येथे पोचताच शेतकऱ्यांनी समस्यांचा टाहो फोडत अनेक प्रश्नांचा भडिमार करून शासनाच्या अनुदानाचा निषेध केला.निवडणुकीपूर्वी हेक्टरी १३ हजार ६०० रुपये अनुदान होते, आता एकरी ३ हजार ४०० रुपये अनुदान तळवटालासुद्धा पुरत नाही. २०२० चा पीकविमा अद्याप मिळाला नाही. शेतकऱ्यांची डोळे पुसायला आलात का, मदत करायला आलात? तुमचा अभ्यास किती दिवस चालणार? अजून किती शेतकरी आत्महत्या करतील याची वाट पाहणार आहात का?.पंचनामा, सातबारा, फोटो, आठ अ, तुम्ही बंधनकारक केला आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना किती खर्च येतो तुम्हाला माहीत आहे का? अनुदान ३ हजार ४०० अन् काढायला ६ हजार रुपये खर्च, कारीमध्ये ४ हजार १ सभासद आहेत. किती दिवस पंचनामे करणार? तुमच्याकडे शेतकऱ्यांचा पीकपाणी डाटा आहे, आता तुम्ही कोणतीही कागदपत्रे मागायला नाही पाहिजे, अशा प्रश्नांचा शेतकऱ्यांनी भडिमार केला.माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी मध्यस्थी केली. यावेळी तहसीलदार एफ. आर. शेख यांना घटनास्थळी बोलावण्यात आले. त्यावेळी मंत्रिमहोदयांना निवेदन देण्यात आले. सर्व शेतकऱ्यांसह झालेल्या नुकसानीची, पुलाची झालेली अवस्था याची पाहणी केली..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.मंत्रिमहोदयांकडून शेतकऱ्यांना मदतीची ग्वाहीबार्शी तालुक्याच्या पूर्व भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे पिकांसह फळबागांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. जमिनीतील गाळ वाहून गेला आहे. अनेक शेतकऱ्यांची घरे व जनावरेही बाधित झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर रोजगार हमी, फलोत्पादन व खारभूमी विकासमंत्री भरत गोगावले यांनी नुकसानीची पाहणी करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत देण्याची ग्वाही दिली. मंत्री गोगावले यांनी पांगरी, पुरी, घारी, कारी, नारी, चिखर्डे आदी गावांचा दौरा करून नुकसानग्रस्त भागास भेट दिली. यावेळी माजी आमदार राजेंद्र राऊत, तहसीलदार एफ. आर. शेख, मंडल अधिकारी राजेंद्र मुंढे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.