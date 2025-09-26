सोलापूर

Barshi News:'बार्शीतील शेतकऱ्यांनी अडवली मंत्री गोगावलेंची गाडी'; पांगरी, कारी परिसरात नुकसानीची पाहणी; राजेंद्र राऊत यांनी काढली समजूत

Barshi Farmers Express Anger: पंचनामा, सातबारा, फोटो, आठ अ, तुम्ही बंधनकारक केला आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना किती खर्च येतो तुम्हाला माहीत आहे का? अनुदान ३ हजार ४०० अन् काढायला ६ हजार रुपये खर्च, कारीमध्ये ४ हजार १ सभासद आहेत. किती दिवस पंचनामे करणार? तुमच्याकडे शेतकऱ्यांचा पीकपाणी डाटा आहे.
बार्शी: शेतकऱ्यांना अनुदान मिळालेच पाहिजे, पीकविमा मिळालाच पाहिजे, एकरी ५० हजार रुपये अनुदान मिळालेच पाहिजे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या आहेत, अशी घोषणाबाजी करीत बार्शीतील शेतकऱ्यांनी रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांच्या गाड्यांचा ताफा अडवली.

