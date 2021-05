बाजार समितीच्या प्रस्तावाला महापालिकेचा खोडा ! कोव्हिड सेंटरसाठी महापालिका आयुक्तांचा निरुत्साह

सोलापूर : सोलापूर शहर व जिल्ह्यात कोरोना (Covid-19) बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत आहे. उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर आणि सोलापूर शहर कार्यक्षेत्र असलेल्या सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने (Solapur Market Committee) 100 बेडचे कोव्हिड सेंटर (Covid Center) सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी महापालिकेकडे (Solapur Municipal Corporation) शासनमान्य दरपत्रक व वैद्यकीय कर्मचारी पुरविणार असल्याबाबतचे हमीपत्र मागितले आहे. महापालिका आयुक्तांच्या दुर्लक्षामुळे हा प्रस्ताव अद्यापही रेंगाळत पडला आहे. (The Municipal Commissioner does not look positive for the Covid Center at the Market Committee)

बाजार समितीने 26 एप्रिल व 3 मे रोजी प्रस्ताव देऊन देखील सोलापूर महापालिका काहीच कार्यवाही करत नसल्याने बाजार समितीच्या प्रयत्नाला महापालिकेचा खोडा बसत आहे. सोलापूर शहरातील कोरोना आटोक्‍यात आणण्यासाठी महापालिकेचे ढिसाळ नियोजन आणि गाफील कारभाराचा नमुना सध्या सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रकर्षाने अनुभवत आहे. बाजार समितीचे सभापती तथा भाजप आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेचे आयुक्त पी. शिवशंकर यांना सादर केला आहे. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याकडेही याबाबत विनंती करण्यात आलेली आहे. तरीही या प्रस्तावावर महापालिकेकडून कोणतीच कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

बाजार समितीचे स्वतःच्या मालकीचे 22 हजार 112 चौरस फुटाचे सभागृह आहे. या जागेत 100 बेडचे कोव्हिड सेंटर सुरू करण्याची क्षमता आहे. या ठिकाणी कोव्हिड सेंटर सुरू झाल्यास सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील शेतकरी, गरीब रुग्ण, हमाल, तोलार, श्रमिक कामगार यांना फायदा होणार आहे. कोव्हिड सेंटरसाठी लागणाऱ्या अनुषंगाने सर्व साहित्याचे शासनमान्य दरपत्रक, कोव्हिडसाठी लागणारा दैनंदिन खर्च उदा. औषधे, चहा, नाश्‍ता, जेवण, स्वच्छता याबाबतचे अंदाजपत्रक आवश्‍यक आहे. कोव्हिड केअर सेंटर सुरू करण्यासाठी महापालिकेकडून आवश्‍यक ते डॉक्‍टर्स, वैद्यकीय कर्मचारी, वैद्यकीय मनुष्यबळ महापालिका पुरविणार असल्याचे हमीपत्र बाजार समितीने महापालिकेकडे मागितले आहे. हमीपत्र आणि शासन मान्य दाराचे अंदाजपत्रक महापालिकेकडून उपलब्ध होत नसल्याने बाजार समितीचे प्रयत्न ठप्प झाले आहेत.

सोलापूर शहर व जिल्ह्यात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने कोव्हिड सेंटरचा प्रस्ताव 26 एप्रिल व 3 मे रोजी महापालिका आयुक्तांना दिला आहे. या प्रस्तावावर महापालिकेकडून तातडीने कार्यवाही अपेक्षित असताना विलंब लावला जात आहे, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

- विजयकुमार देशमुख, आमदार तथा सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती

बाजार समितीचा प्रस्ताव आम्हाला मिळालेला आहे. बाजार समिती येथे कोव्हिड सेंटर सुरू करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व कागदपत्रे देण्यासाठी महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना सूचना करण्यात आल्या आहेत. बाजार समितीचे कोव्हिड सेंटर लवकरात लवकर सुरू व्हावे यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

- पी. शिवशंकर, आयुक्त, सोलापूर महापालिका