MP Praniti Shinde : ही तर क्रांतीची वेळ..! प्रणीती शिंदेंचा घणाघात, सांगितलं भाजपच्या सत्तेत येण्यामागचं सिक्रेट

ईव्हीएम आणि वोटचोरी त्याचबरोबर शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून विरोधकाला कमजोर करून भाजप सत्तेवर येत आहे.
मंगळवेढा - ईव्हीएम आणि वोटचोरी त्याचबरोबर शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून विरोधकाला कमजोर करून भाजप सत्तेवर येत आहे. त्यासाठी लोकांमधूनच क्रांती होणे आवश्यक आहे असे प्रतिपादन खा. प्रणिती शिंदे यांनी मंगळवेढ्यात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.

