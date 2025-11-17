MP Praniti Shinde : ही तर क्रांतीची वेळ..! प्रणीती शिंदेंचा घणाघात, सांगितलं भाजपच्या सत्तेत येण्यामागचं सिक्रेट

मंगळवेढा - ईव्हीएम आणि वोटचोरी त्याचबरोबर शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून विरोधकाला कमजोर करून भाजप सत्तेवर येत आहे. त्यासाठी लोकांमधूनच क्रांती होणे आवश्यक आहे असे प्रतिपादन खा. प्रणिती शिंदे यांनी मंगळवेढ्यात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले..नगरपालिका निवडणुकीसाठी सर्वपक्षीय आघाडीच्या उमेदवार सुनंदा अवताडे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी त्या नगरपालिकेत आल्या होत्या. अर्ज दाखल केल्यानंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होता.त्या म्हणाल्या, की पंढरपूर आणि मंगळवेढा नगरपालिकेचे आरक्षण महिलेसाठी राखीव असून महिला या संवेदनशीलपणे काम करतात. दोन्ही कडल्या महिलांचे कुटुंबांनी लोकांमध्ये काम केले आहे. त्यामुळे ही लढाई भाजप विरुद्ध असल्याने लोक आमच्या सोबत राहतील..सध्या शेतकरी चिडला आहे, सत्ताधारी पक्ष चाचपडत असल्यामुळे अगोदर जिल्हा परिषदेची निवडणूक घेणे आवश्यक होते मात्र नगरपालिका निवडणूक अगोदर घेण्याचा घाट घातला. राज्यातील सरकार ट्रिपल इंजिन सरकार असले तरी त्यांच्याबद्दल लोकांमध्ये नाराज आहे.काही ठिकाणी शिवसेना, राष्ट्रवादी एकत्र होऊन भाजप विरोधात लढत आहेत. आम्ही काही ठिकाणी स्वबळावर लढत आहोत. तर काही ठिकाणी आघाडी करून लढत आहोत. सध्या भाजपचा त्रस्त कार्यकर्ता देखील आमच्या संपर्कात आहे..बिहारच्या निवडणुकीमध्ये निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी निवडणूक काळात पैसे वाटप करत असताना भारतीय जनता पार्टी आचारसंहिता भंग करत असताना देखील त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अशा सरकार विरोधात लोकांची क्रांती होणे आवश्यक आहे.लोकसभेच्या निवडणुकीत लोकांनी दाखवून दिले. आता तेच मतदार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत भाजपाला त्यांची जागा दाखवून देतील..यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे उपाध्यक्षा प्रा. लक्ष्मण ढोबळे, जिल्हाध्यक्ष वसंतनाना देशमुख, ज्येष्ठ नेते बबनराव अवताडे, राज्यसचिव अँड रवीकिरण कोळेकर, खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर अवताडे, तालुकाध्यक्ष पांडुरंग चौगुले, रामचंद्र वाकडे, मतदारसंघध्यक्ष पांडुरंग जावळे, तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे, शहराध्यक्ष अॅड राहुल घुले, शिवसेना शहराध्यक्ष प्रतिक किल्लेदार, मनोज माळी, अशोक चेळेकर, उमेदवार सुनंदा अवताडे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.