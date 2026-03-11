Solapur News: माढा महसूलचा अजब कारभार! २०२३ ला चोरी, २५ साली पंचनामा अन् २६ ला गुन्हा, तीन वर्षांचा प्रवास संशयास्पद..

उपळाई बुद्रूक : उपळाई बुद्रूक (ता. माढा) शिवारातील सरकारी जमिनीतून तब्बल १२ लाख ५९ हजार ७०० रुपयांचा मुरूम अवैधरीत्या उपसा केल्याप्रकरणी माढा पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकार २०२३ मध्ये घडला, त्यानंतर २०२५ मध्ये पंचनामा करण्यात आला आणि अखेर २०२६ मध्ये माढा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. या विलंबामुळे महसूल प्रशासनाच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Teacher Promotion:टीईटी पात्र शिक्षकांचीच पदोन्नती! गुरुजींच्या संघटनांमध्ये मतभेद, अपात्र नेत्यांचा प्रशासनावर दबाव...माढा-शेटफळ मार्गालगत गालीशाबाबा दर्ग्याजवळील गट क्रमांक ३०६ मधील सरकारी जमिनीतून मोठ्या प्रमाणात मुरूम काढून नेण्यात आल्याचे आढळले. तत्कालीन तहसीलदारांच्या आदेशानुसार मंडल अधिकारी सोनवणे, उपविभागीय अभियंता एस. डी. हेलकर तसेच पंचांच्या उपस्थितीत घटनास्थळी पाहणी करण्यात आली..या पाहणीत सुमारे २०९९.५० ब्रास मुरूम अवैधरीत्या उत्खनन करून नेल्याचे स्पष्ट झाले. उपविभागीय अभियंता हेलकर यांनी केलेल्या मोजमापानुसार या मुरूमाची किंमत १२ लाख ५९ हजार ७०० रुपये इतकी असल्याचे नमूद करण्यात आले असून त्याचा पंचनामा करण्यात आला..दरम्यान, शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता, अज्ञात व्यक्तींनी सरकारी जमिनीतून मुरूमाचे उत्खनन करून तो चोरून नेल्याची फिर्याद माढा येथील मंडल अधिकारी प्रसाद सोनवणे यांनी माढा पोलिस ठाण्यात दिली आहे. त्यानुसार अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, लाखो रुपयांच्या सरकारी मालमत्तेची चोरी होत असताना प्रशासनाला याची माहिती उशिरा कशी मिळाली? पंचनामा झाल्यानंतरही गुन्हा दाखल करण्यास एवढा विलंब का झाला? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. परिणामी, या प्रकरणात महसूल प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे..Solapur News: एप्रिलमध्ये राज्यात मतदार यादी शुद्धीकरण मोहीम; दुबार, बोगस नावे वगळणार, आयोगाच्या आदेशाची प्रतीक्षा!.तीन वर्षांचा संशयास्पद प्रवासदरम्यान, या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे ही घटना २०२३ मध्ये घडली असताना महसूलमंत्र्यांच्या आदेशानंतर जून २०२५ मध्ये महसूल प्रशासनाने घटनास्थळी पंचनामा केला. त्यानंतरही तब्बल आठ महिन्यांनी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे अवैध मुरूम उत्खननाच्या या प्रकरणात नेमके “पाणी मुरते कुठे?” असा सवाल आता नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.