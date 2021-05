सोलापूर : कोरोनाच्या लसीचा (Corona Vaccine) तुटवडा भासत असतानाच आता लस कोणाला आणि किती दिवसांनी द्यावी, यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या आरोग्याधिकाऱ्यांनी नवे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कोरोना पॉझिटिव्ह (Corona Positive) रुग्ण आजारातून बरा झाल्यानंतर तीन महिन्यांनी त्याला कोरोनाची लस द्यावी, तर लस घेतल्यानंतर 14 दिवसांनी संबंधित व्यक्‍ती रक्‍तदान (Blood Donation) करू शकतो, असे आरोग्याधिकारी डॉ. शीतलकुमार जाधव (Health Officer Dr. Sheetal Kumar Jadhav) यांनी स्पष्ट केले आहे. (Those who recover from corona disease can be vaccinated after three months)

कोरोनावरील प्रतिबंधात्मक लसीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर 84 दिवसांनी दुसरा डोस टोचला जाणार असून, ऑनलाइन पोर्टलवर तसा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याच्या आत कोणालाही दुसरा डोस देता येत नाही. आतापर्यंत शहरातील एक लाख 25 हजार तर ग्रामीणमधील दोन लाख 68 हजार व्यक्‍तींना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. तर शहरातील 39 हजार तर ग्रामीणमधील सुमारे 66 हजार व्यक्‍तींनी दुसरा डोस घेतला आहे. राज्यभर लसीचा तुटवडा जाणवू लागल्यानंतर आता उपलब्ध लसीतून पहिल्या डोससाठी 30 टक्‍के तर उर्वरित लस दुसऱ्या डोससाठी वापरण्याचेही नवे निर्देश विभागीय आयुक्‍तांनी दिले आहेत. आता पुण्यावरून मिळणाऱ्या एकूण लसीतील 40 टक्‍के लस शहरासाठी तर उर्वरित 60 टक्‍के लस ग्रामीण भागासाठी वापरली जात आहे. कोरोना झाल्यानंतर किती दिवसांनी लस घेता येईल, लस घेतल्यानंतर रक्‍तदान करता येईल का, पहिला डोस घेतला आणि कोरोना झाला तर कधीपर्यंत लस घेता येत नाही, असे विविध प्रश्‍न नागरिकांसमोर होते. त्यावर जिल्हा आरोग्याधिकाऱ्यांनी नवे पत्र काढून त्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

