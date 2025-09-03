Solapur Crime: '२७ तोळे सोने चोरणारे तिघे जेरबंद'; जोडभावी पेठ पोलिसांची राजस्थानात जाऊन कारवाई; मुख्य सूत्रधाराचा शोध सुरू

सोलापूर : शेळगी हद्दीतील महेश थोबडे नगरातील व्यापारी शिवानंद लिंगप्पा कडबगावकर यांच्या घरातून १३ जून रोजी दुपारी २७ तोळे सोन्याचे दागिने व दोन किलो चांदीची चोरी झाली होती. या गुन्ह्यातील चारपैकी तिघांना जोडभावी पेठ पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने जेरबंद केले आहे. त्यांच्याकडून ३६.२२ ग्रॅम सोन्याचे दागिने हस्तगत केले आहे..Sangamner Ganesh Visarjan:'संगमनेरमध्ये गणेश विसर्जन तयारीचा आढावा'; सामाजिक संघटना व नगरपरिषदेची संयुक्त बैठक.राजस्थानातील भिलवाडा जिल्ह्यातील चार तरूण १२ जून रोजी सोलापूर शहरात चोरीच्या उद्देशाने आले होते. त्यांनी शेळगी परिसरातील शिवानंद कडबगावकर यांच्या बंद घरावर लक्ष ठेवून त्यांनी तेथे चोरी केली. घरफोडीत त्यांनी तब्बल २७ तोळे सोन्याचे दागिने व दोन किलो चांदीचे दागिने चोरून नेले होते. या प्रकरणी जोडभावी पेठ पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिस संशयिताच्या मागावर होते, पण त्यांचा शोध लागत नव्हता. गुन्हे प्रकटीकरण पथकप्रमुख सहायक पोलिस निरीक्षक श्रीनाथ महाडिक यांनी सीसीटीव्हीत कैद संशयित आरोपीचा फोटो नॅशनल पोलिस ग्रूपवर टाकला होता. .त्यातून संशयितांचा सुगावा लागला आणि जोडभावी पेठ पोलिसांची दोन पथके राजस्थानला रवाना झाली होती. काही दिवस मुक्काम करून पोलिसांनी प्रधान बागरिया (वय ३१), रमेश बागरिया (वय २७) व शंकर बागरिया (वय २०) यांना पकडून सोलापुरात आणले. ही कामगिरी सहायक पोलिस निरीक्षक श्री. महाडिक यांच्या नेतृत्वातील अंमलदार खाजप्पा आरेनवरू, शितल शिवशरण, दत्तात्रय काटे, दत्ता मोरे, किरण जाधव, बसवराज स्वामी, शिवानंद लोहार, दादासाहेब सरवदे, अभिजीत पवार, निलेश घोगरे, स्वप्नील कसगावडे यांच्या पथकाने पार पाडली..Ahilyanagar News: अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर खड्ड्यांमुळे वाहतूक कोंडी; घोडेगाव केंद्रबिंदू, कामाचे टेंडर वादग्रस्त .सीसीटीव्हीत चोरटा कैद अन्...शिवानंद कडबगावकर यांच्या घरी चोरी केलेल्या संशयितांचा शोध घेताना एक चोरटा सीसीटीव्हीत कैद झाला होता. त्यातून पोलिसांना तपासाची दिशा मिळाली, पण चोरट्यांचा शोध लागत नव्हता. सहायक पोलिस निरीक्षक श्री. महाडिक यांनी त्या चोरट्याचा फोटो नॅशनल पोलिस ग्रूपला टाकला आणि त्यातून संशयित कुठले आहेत हे समजले. संशयित आरोपी आंतरराज्य चोरटे असून त्यांच्याविरुद्ध अनेक राज्यात गुन्हे दाखल आहेत. चोरीचा मुख्य सूत्रधार महेंद्र असून तो दोन वर्षांपासून गावी गेलाच नाही. पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.