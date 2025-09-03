सोलापूर

Solapur Crime: '२७ तोळे सोने चोरणारे तिघे जेरबंद'; जोडभावी पेठ पोलिसांची राजस्थानात जाऊन कारवाई; मुख्य सूत्रधाराचा शोध सुरू

Police Action in Rajasthan: घरफोडीत त्यांनी तब्बल २७ तोळे सोन्याचे दागिने व दोन किलो चांदीचे दागिने चोरून नेले होते. या प्रकरणी जोडभावी पेठ पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिस संशयिताच्या मागावर होते, पण त्यांचा शोध लागत नव्हता.
“Solapur police team arrests three in Rajasthan for 27 tola gold theft; mastermind still at large.
“Solapur police team arrests three in Rajasthan for 27 tola gold theft; mastermind still at large.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : शेळगी हद्दीतील महेश थोबडे नगरातील व्यापारी शिवानंद लिंगप्पा कडबगावकर यांच्या घरातून १३ जून रोजी दुपारी २७ तोळे सोन्याचे दागिने व दोन किलो चांदीची चोरी झाली होती. या गुन्ह्यातील चारपैकी तिघांना जोडभावी पेठ पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने जेरबंद केले आहे. त्यांच्याकडून ३६.२२ ग्रॅम सोन्याचे दागिने हस्तगत केले आहे.

Loading content, please wait...
Rajasthan
crime
gold
robbery
Police Raid
district
Theft
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com