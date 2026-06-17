सोलापूर

Solapur Accident: चडचणजवळ अपघातात तिघांचा जागीच मृत्यू, एसटी बस-टिपरची धडक; २७ प्रवासी जखमी, सलग दुसऱ्या दिवशी दुर्घटना

Rescue operation after ST bus tipper collision: चडचण तालुक्यात सलग दुसऱ्या दिवशी भीषण अपघात; बस-टिपर धडकेत तिघांचा मृत्यू, २७ प्रवासी जखमी, रस्ते सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह
Tragic Highway Crash Near Chadchan Claims Three Lives; 27 ST Bus Passengers Injured

Tragic Highway Crash Near Chadchan Claims Three Lives; 27 ST Bus Passengers Injured

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर: कर्नाटकातील चडचण तालुक्यात सलग दुसऱ्या दिवशी भीषण रस्ता अपघात घडल्याने खळबळ उडाली आहे. बरडोल-लोणी फाटा परिसरात मंगळवारी (ता. १६) सकाळी केएसआरटीसी बस आणि सिमेंट वाहतूक करणाऱ्या टिपरची समोरासमोर जोरदार धडक होऊन तिघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर २७ प्रवासी जखमी झाले. जखमींपैकी तिघांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना विजयपूर जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे.

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