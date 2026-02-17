Solapur Accident: साेलापुरात टेम्पोच्या धडकेत दुचाकीवरील तिघे जागीच ठार; दुचाकी सुस्थितीत अन्‌ मृतदेह एकाच ठिकाणी, घातपाताची शंका!

सोलापूर : येथील रुपाभवानी चौकातील वळणावर सोमवारी पहाटे साडेचारच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. मड्डी वस्तीकडून बलिदाना चौकाकडे जाण्यासाठी चौकात वळण घेताना मागून भरधाव आलेली दुचाकी टेम्पोखाली गेली. परिणामी, दुचाकीवरील तिघे तरुण जागीच ठार झाले. दुचाकी दूर अंतरावर पडली. पण, दुचाकीला काहीही झाली नाही आणि मृतदेह मात्र एकत्र ठेवल्यासारखे होते. त्यामुळे हा अपघात की घातपात, याबाबत नातेवाईकांनी संशय व्यक्त केला असून पोलिस सर्व बाजूंनी तपास करीत आहेत..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.नागेश प्रकाश गवंडी (वय २७, रा. रविवार पेठ), रोहन अशोक कोरे (वय २३, रा. श्रीशैल नगर, भवानी पेठ) आणि बसवराज सुनील चनशेट्टी (वय २५, रा. शेळगी) अशी मृतांची नावे आहेत. तिघेही शहरातील रहिवासी असून पहाटे घराकडे जात असताना हा अपघात झाला. परंतु, हे तीघे रात्रभर कोठे होते याची माहिती कुटुंबीयांनाही नव्हती..दरम्यान, त्या रस्त्यावरून जाणाऱ्या एका व्यक्तीने टेम्पोच्या धडकेत दुचाकीस्वारांचा अपघात झाल्याची माहिती जुना तुळजापूर नाका येथील पुलाखाली थांबलेल्या पोलिसांना दिली. पोलिस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. जोडभावी पेठ पोलिस, फॉरेन्सिक पथक तसेच नागरिकांची मोठी गर्दी झाली. परिसरातील २० ते २२ सीसीटीव्ही खंगाळून टेम्पोचा क्रमांक शोधला. दुपारी साडेतीनच्या सुमारास पोलिसांनी टेम्पो मालकाला संपर्क करून माहिती घेतली. त्यावेळी टेम्पो जुना पुणे नाका येथे असल्याचे समजले. चालकाच्या शोधासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत. सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आले..रात्री सगळं ठीक आहे म्हणालेला भाऊ सकाळी गेला...रविवार पेठेतील नागेश गवंडी याला रविवारी रात्री साडेआकराला कुटुंबीयांनी फोन केला होता. त्यावेळी त्याने बहिणीला ‘सगळं ठीक आहे, घरी येतोय’ असे सांगितले. मात्र पहाटे अपघाती मृत्यूची बातमी समजताच कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये बहिणीने ‘साहेब, रात्री ठीक आहे म्हणालेला भाऊ सकाळी गेला’ असे म्हणत आक्रोश केला..ओ साहेब, माझ्या मुलाला शेवटचे पाहू द्या...रोहन कोरे हा खासगी फायनान्स कंपनीत काम करीत होता. तो आईचा लाडका होता. मृत्यूची वार्ता समजताच त्याच्या आईने सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आक्रोश केला. ‘ओ साहेब, माझ्या दाद्याला एकदा पाहू द्या, माझ्या मुलाचं तोंड शेवटचं पाहू द्या,’ असे म्हणत ती धाय मोकलून रडत होती.बहिरवडे यांना बाजूला केले...मृत रोहन कोरे हा गोरक्षक म्हणून काम करीत असल्याचे समजल्यानंतर सुधीर बहिरवडे सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आले होते. नातेवाईक विविध प्रश्न उपस्थित करीत पोलिसांवर संशय घेत होते. त्यावेळी पोलिस उपायुक्त कबाडे यांनी बहिरवडे यांना बाजूला जाण्यास सांगितले. अखेर कबाडे यांनी त्यांना गाडीत बसवून बाहेर नेले..नातेवाइकांचे आरोप अन् पोलिसांकडून समजूतअपघातस्थळावरील पंचनामा करताना पोलिस ठराविक लोकांचेच जबाब घेत असल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला. परिसरातील सीसीटीव्ही बंद असल्याचे सांगितले गेले. टेम्पो चालकाचा मोबाईल पोलिसांनी दुसऱ्याला दिल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला. टेम्पो सीसीटीव्हीत दिसत नाही का, नंबर कसा सापडत नाही, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. पोलिस उपायुक्त कबाडे यांनी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जाऊन सर्वांची समजूत काढली..दुचाकीला काहीही झाले नाही, पण तिघांचा जागीच मृत्यूईआर ०६२७) होते, त्या दुचाकीला काहीही मोठे नुकसान झालेले नाही. केवळ मागील नंबरप्लेट निघून रस्त्यावर पडली होती. दुचाकीवर समोरील बाजूस ‘छावा’, ‘घायल साम्राज्य’ असे रेडिअम लावलेले आहे. दुचाकी जवळजवळ सुस्थितीत असताना तिघांचा जागीच मृत्यू झाल्याने नातेवाईकांनी संशय व्यक्त केला आहे..डीसीपी कबाडे म्हणाले, ‘मी शब्द देतो, तुम्ही फिर्याद द्या’सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आले. त्यांनी मृतांच्या नातेवाईकांशी संवाद साधून समजावण्याचा प्रयत्न केला. गर्दी वाढल्याने दंगा नियंत्रण पथकही बोलावण्यात आले. नातेवाईक फिर्याद देण्यास तयार नसल्याचे पाहून त्यांनी स्पष्ट सांगितले, ‘तुम्ही फिर्याद दिली तरच आम्ही पुढील कारवाई करू. तिन्ही कुटुंबातील कर्ते तरुण गेले आहेत. मी शब्द देतो, कोणीतरी एकजण फिर्याद द्या. वाहन चालक व मालकाविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जाईल.’ यानंतर नातेवाईक फिर्याद देण्यासाठी जोडभावी पेठ पोलिस ठाण्यात गेले..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...आमदार कोठेंचा कॉल; वरिष्ठांचे लक्षअपघातानंतर पोलिसांकडून सहकार्य मिळत नसल्याच्या गैरसमजुतीतून नातेवाईकांनी आमदार देवेंद्र कोठे यांना संपर्क केला. त्यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर पोलिस उपायुक्त कबाडे रुग्णालयात दाखल झाले. पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांनीही घटनेची माहिती घेतली. याचवेळी शहर गुन्हे शाखेचे अधिकारी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.