Meidev Raja Solapur History : सोलापुरातील 'तीर्थ'मध्ये आढळला 14 व्या शतकातील दुर्मिळ शिलालेख; 'मेईदेव' राजाचा इतिहास प्रथमच समोर, शिलालेखावर काय लिहिलंय?

सोलापूर : दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील तीर्थ येथे इतिहास अभ्यासक नितीन अणवेकर यांना ऐतिहासिक सर्वेक्षण करताना मेईदेव राजाचा शिलालेख आढळून आला आहे. पुण्यातील इतिहास अभ्यासक अथर्व पिंगळे यांनी याचे वाचन केले. त्यामुळे तीर्थ गावाच्या इतिहासावर नव्याने प्रकाश (14th century Marathi inscription at Tirth) पडला आहे..तीर्थ (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे अणवेकर यांना आढळलेल्या शिलालेखातील मजकूर एकूण अवघ्या दोन ओळींचा असून शिलालेख मराठी भाषेत आहे. शिलालेखाच्या शिळेवर डाव्या भागात खालच्या बाजूस गंडभेरुंडासारखी दिसणारी दोन तोंडांची मानवी आकृती कोरलेली आहे. अक्षरवटिकेवरून शिलालेखाचा काळ साधारणतः चौदाव्या शतकातील आहे..या शिलालेखात उल्लेख केलेला मेईदेव या शासकाचे नाव पहिल्यांदाच समोर आले आहे. तो कुंभारी विभागातील ६० गावाचा शासक होता. देवगिरीच्या यादवांनंतर महाराष्ट्रावर दिल्ली सुलतानाची सत्ता आली. मात्र मुहम्मद तुघलकाच्या अखेरच्या काळात दक्षिणेतील सुलतानाचे शासन कमकुवत झाले. त्याचा फायदा घेऊन स्थानिक सामंत स्वतंत्र झाले..Bhira Hydroelectric Project : मुंबईच्या पाणीप्रश्नावर मोठा तोडगा! कोयना नव्हे, आता 'मुळशी'तून पश्चिमेकडे पाणी वळवण्याची मागणी; भिरा प्रकल्पातील 300 मेगावॉटमुळे होणार फायदा?.मेईदेव याने देखील याच संधीचा फायदा घेऊन कुंभारीच्या साठ गावावर सत्ता प्रस्थापित केली. मेईदेवाने केलेल्या भूमिदानाचा उल्लेख सुद्धा प्रस्तुत शिलालेखात आला आहे. अलाउद्दीन हसन बहमनशाह याचा सेनापती कुत्ब उल मुल्क याने अक्कलकोट आणि मुरुम हे प्रदेश जिंकल्यानंतर मेईदेवाची सत्ता संपुष्टात आली असे विधान समकालीन इतिहासकार ईसामी यांनी केले आहे..Flamingo Birds at Bamnoli : बामणोलीत निसर्गाची जादू! हिरवेगार डोंगर, धुक्याची चादर अन् गुलाबी फ्लेमिंगोंचे थवे; त्रिवेणी संगमावर परदेशी पाहुण्यांचे आगमन.शिलालेखातील मजकूर असाया शिलालेखावर पहिली ओळ : १. र्द श्री अरुवतबडिचा रा- २. णा मेईदेवाचे व्रीती असे कोरलेले आहे. शिलालेखाची सुरुवात र्द या मंगलवाचक अक्षराने झाली आहे. तीर्थ गावाचे प्राचीन नाव एक्करुक तीर्थ असे होते. चालुक्यकालीन शिलालेखात देखील तसा उल्लेख आलेला आहे. त्या काळी तीर्थ गावाचा समावेश कुंबरिगावे अरवत्तुबाड म्हणजेच कुंभारी विभागात होत असे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.