Successful Transplant: दीड वर्षांच्या प्रदीपमुळे भावाला मिळाले नवजीवन; थॅलेसेमियाग्रस्त पाच वर्षीय संदीपला बोन मॅरो दान, उपचार यशस्वी!

सोलापूर: जीवघेण्या थॅलेसेमिया आजाराने ग्रासलेल्या पाच वर्षीय संदीपचे प्राण त्याचा लहान भाऊ, दीड वर्षीय प्रदीपने 'बोन मॅरो' दान करून वाचवले. आता संदीप येत्या दोन महिन्यांत निरोगी आयुष्याची सुरवात करणार आहे. बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट (अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण) तंत्रामुळे लहान बालकांना मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढणे आता शक्य झाले आहे..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...नीलम नगरातील रहिवासी श्रीशैल पुजारी एका खासगी उद्योगात काम करतात. त्यांचा मोठा मुलगा संदीप याची जन्मानंतर दुसऱ्याच महिन्यापासून वाढ खुंटली. त्याचे हातपाय वाढणे थांबले आणि शरीर पिवळे पडू लागले. अनेक डॉक्टरांकडे तपासणी करूनही सुरवातीला आजाराचे निदान झाले नाही. अखेर विजापूर येथे झालेल्या तपासणीत संदीपला 'थॅलेसेमिया' हा रक्ताचा आनुवंशिक आजार असल्याचे निष्पन्न झाले..तेव्हापासून त्याला बाहेरून रक्त देण्यास सुरवात झाली. दर महिन्याला रक्त दिले तरच संदीपची प्रकृती स्थिर राहत असे. मात्र, वारंवार बाहेरचे रक्त दिल्याने शरीरातील लोहाचे प्रमाण वाढून अन्य त्रासही सुरू झाले. नात्यात विवाह झाल्यानंतर आरोग्य तपासणी न झाल्याने संदीपला हा आजार झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. तसेच दुसऱ्या अपत्याच्या वेळी 'गर्भजल तपासणी' करण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार संदीपच्या आई-वडिलांनी दुसऱ्या वेळी ही तपासणी केली, तेव्हा दुसरे अपत्य सामान्य (निरोगी) असेल हे स्पष्ट झाले. त्यानंतर प्रदीपचा जन्म झाला..संदीपला रक्त देण्यासाठी जात असताना तिथे भेटलेल्या इतर पालकांशी चर्चा करताना 'बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट' तंत्राद्वारे हा आजार कायमचा बरा होऊ शकतो, अशी माहिती पुजारी कुटुंबाला मिळाली. रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीचा बोन मॅरो मॅच होण्याची शक्यता जास्त असते, हे समजल्यावर त्यांनी धाकटा मुलगा प्रदीपची 'बोन मॅरो मॅपिंग' चाचणी करण्याचे ठरवले..संवेदना फाउंडेशनचे बरकत पन्हाळकर यांच्या मदतीने त्यांनी बंगळूरच्या नारायण हॉस्पिटलशी संपर्क साधला. तिथे प्रदीप आणि संदीपची बोन मॅरो चाचणी झाली आणि सुदैवाने दोघांचाही बोन मॅरो एकमेकांशी जुळला (मॅच झाला). त्यानंतर बंगळूरच्या नारायण हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रियेची तयारी करण्यात आली. या महागड्या उपचारासाठी आर्थिक मदतही उभी करण्यात आली..प्रदीपचे वय कमी असल्याने तो दीड वर्षाचा होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागली. त्यानंतर प्रदीपच्या शरीरातील बोन मॅरो काढून तो संदीपच्या शरीरात प्रत्यारोपित करण्यात आला. ही प्रक्रिया अत्यंत नाजूक असल्याने संसर्ग टाळण्यासाठी संदीपला अनेक महिने आयसीयूमध्ये ठेवावे लागले. आता पुढील दोन महिन्यांत सर्व तपासण्या पूर्ण होतील आणि संदीप सामान्य निरोगी जीवन जगण्यासाठी सज्ज होईल..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...रक्ताच्या नात्याचा विलक्षण अनुभवरक्ताचे नाते हा शब्द नात्यातील दृढ संबंधांसाठी वापरला जातो. त्याचा अनुभव या प्रसंगात आला. बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट शस्त्रक्रियेनंतर एक विलक्षण बदल पाहायला मिळाला. दात्याचा (प्रदीपचा) रक्तगट आता संदीपच्या शरीरात तयार झाला आहे. संदीपचा मूळ रक्तगट 'बी पॉझिटिव्ह' (B+) होता, मात्र प्रदीपच्या बोन मॅरोमुळे तो आता 'एबी पॉझिटिव्ह' (AB+) झाला आहे..