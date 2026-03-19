Solapur News: मूक हुंकार, ओलावलेल्या डोळ्यांनी जागवल्या शंभूराजांच्या स्मृती; वढू बुद्रूकहून आणली मशाल; सोलापुरात बलिदान पदयात्रा!

सोलापूर : धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या बलिदान मासानिमित्त शहरात भावपूर्ण वातावरणात 'मूक पदयात्रा' काढण्यात आली. श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान, सोलापूर विभागातर्फे आयोजित या पदयात्रेत शेकडो हिंदू बांधव सहभागी झाले. सहभागींच्या चेहऱ्यावर शंभूराजांच्या बलिदानाचा इतिहास आणि डोळ्यांत कृतज्ञतेची भावना स्पष्ट दिसत होती..या पदयात्रेचे वैशिष्ट्य म्हणजे शंभूराजांची समाधी असलेल्या श्रीक्षेत्र वढू बुद्रुक येथून प्रज्वलित केलेली मशाल सोलापुरात आणण्यात आली होती. शिवस्मारक येथे परिवहन समितीचे माजी सभापती जय साळुंखे यांच्या हस्ते मशाल व भगव्या ध्वजाचे पूजन करण्यात आले. यावेळी नगरसेवक संजय कोळी, राजकुमार पाटील, महादेव गवळी, सागर अतनुरे यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते..शिवस्मारक येथून निघालेली पदयात्रा भागवत चाळ, पत्रा तालीम, श्री सळई मारुती मंदिर, वडार गल्ली, बाळीवेस, विजयी चौक आणि श्री शिवगंगा मंदिर मार्गे बलिदान चौकात पोहोचली. संपूर्ण मार्गावर कोणतीही घोषणा न देता शिस्तबद्धपणे काढलेल्या या पदयात्रेत सहभागींच्या पावलांचा आवाज आणि मनातील मूक भावना वातावरण भारावून टाकत होत्या. महापालिका शाळा क्रमांक दोनजवळ पदयात्रेचा समारोप करण्यात आला..समारोपप्रसंगी धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. कार्यक्रमाची सुरुवात प्रेरणामंत्राने झाली, तर सामूहिकरीत्या 'श्री संभाजीसूर्यह्रदय' श्लोकमालिकेचे पठण करण्यात आले. यावेळी इतिहास व्याख्याते केदार केसकर यांनी 'धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज बलिदान मास' या विषयावर मार्गदर्शन केले. 'राजांच्या बलिदानामुळे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर संपूर्ण हिंदुस्थान टिकून राहिला,' असे विचार त्यांनी मांडले. ध्येयमंत्राने कार्यक्रमाची सांगता झाली. याप्रसंगी श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे शेकडो धारकरी शिस्तबद्धरीत्या उपस्थित होते.