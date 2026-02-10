सोलापूर

Mohol Accident : मोटारसायकल व कार अपघातात दोघांचा मृत्यु

फॉर्चुनर कारने मोटरसायकलला धडक देऊन झालेल्या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला.
राजकुमार शहा
मोहोळ - एका फॉर्चुनर कारने मोटरसायकलला धडक देऊन झालेल्या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला. हा अपघात सोलापूर पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील तेलंगवाडी फाट्यावर सोमवार ता 9 रोजी सायंकाळी 6.30 वाजता झाला. राहुल बाळासाहेब कदम रा तेलंगवाडी, दत्तात्रेय मुळे रा खंडाळी अशी मृतांची नावे आहेत.

