सोलापूर

Mohol News : पती-पत्नीने पेट्रोल ओतून पेटवून घेऊन संपविले जीवन

राहत्या घराचा लोखंडी दरवाजा आतून लावून घेऊन अंगावर पेट्रोल ओतून पेटवून घेऊन पती-पत्नीने संपविले जीवन.
husband and wife burnt

husband and wife burnt

sakal
राजकुमार शहा
Updated on

मोहोळ - पती-पत्नीने अंगावर पेट्रोल ओतून घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना भांबेवाडी, ता. मोहोळ येथे शुक्रवार ता. 2 जानेवारी रोजी दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास घडली. आत्महत्येचे कारण मात्र समजू शकले नाही. या घटनेची नोंद रात्री उशिरा मोहोळ पोलिसात करण्यात आली.

Loading content, please wait...
endlife
mohol
wife and husband

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com