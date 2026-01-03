Mohol News : पती-पत्नीने पेट्रोल ओतून पेटवून घेऊन संपविले जीवन

मोहोळ - पती-पत्नीने अंगावर पेट्रोल ओतून घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना भांबेवाडी, ता. मोहोळ येथे शुक्रवार ता. 2 जानेवारी रोजी दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास घडली. आत्महत्येचे कारण मात्र समजू शकले नाही. या घटनेची नोंद रात्री उशिरा मोहोळ पोलिसात करण्यात आली..साजन करीम सय्यद (वय-37) सुलताना साजन सय्यद (वय-23) अशी आत्महत्या केलेल्या पती-पत्नीची नावे आहेत.या संदर्भात मोहोळ पोलिसांकडून मिळालेल्या माहिती नुसार, साजन सय्यद व सुलताना सय्यद यांनी भांबेवाडी येथील राहत्या घराचा लोखंडी दरवाजा आतून लावून घेऊन अंगावर पेट्रोल ओतून पेटवून घेऊन आत्महत्या केली..या घटनेची माहिती फरीद सय्यद यांनी शकील सय्यद यांना फोन करून सांगितली. त्यांनी त्यांच्या नातेवाईकासह व इतर नागरिकासमवेत भांबेवाडी येथे जाऊन दरवाजा तोडून त्यांना उपचारासाठी मोहोळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले असता, डॉक्टरांनी तपासून उपचारापुर्वी मयत घोषित केले.या घटनेची खबर शकील हुसेन सय्यद (वय-47) रा. वडवळ यांनी मोहोळ पोलिसात दिली असून अधिक तपास पोलीस नाईक शिंदे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.