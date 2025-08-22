सोलापूर

Mohol Accident : पोळ्याच्या सणाचे साहित्य खरेदीसाठी गेलेल्या युवकाच्या डोक्यावरून कंटेनरचे चाक गेल्याने जागीच मृत्यू

पोळ्याच्या सणाचे साहित्य खरेदीसाठी गेलेल्या एका युवकाचा कंटेनरचे चाक डोक्यावरून जाऊन झालेल्या अपघातात त्याचा जागीच मृत्यू झाला.
Accident
Accidentsakal
राजकुमार शहा
Updated on

मोहोळ - पोळ्याच्या सणाचे साहित्य खरेदीसाठी गेलेल्या एका युवकाचा कंटेनरचे चाक डोक्यावरून जाऊन झालेल्या अपघातात त्याचा जागीच मृत्यू झाला. हा अपघात सोलापूर- पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील शेटफळ जवळील सिद्धेश्वर नगर येथे शुक्रवार ता. 22 रोजी सकाळी साडेदहा वाजता झाला. बळीराम हरिभाऊ निळे (वय-31) रा. वडाचीवाडी, ता. माढा असे मृताचे नाव आहे.

