Mohol Accident : पोळ्याच्या सणाचे साहित्य खरेदीसाठी गेलेल्या युवकाच्या डोक्यावरून कंटेनरचे चाक गेल्याने जागीच मृत्यू

मोहोळ - पोळ्याच्या सणाचे साहित्य खरेदीसाठी गेलेल्या एका युवकाचा कंटेनरचे चाक डोक्यावरून जाऊन झालेल्या अपघातात त्याचा जागीच मृत्यू झाला. हा अपघात सोलापूर- पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील शेटफळ जवळील सिद्धेश्वर नगर येथे शुक्रवार ता. 22 रोजी सकाळी साडेदहा वाजता झाला. बळीराम हरिभाऊ निळे (वय-31) रा. वडाचीवाडी, ता. माढा असे मृताचे नाव आहे..मोहोळ पोलिसांकडून मिळालेल्या माहिती नुसार, मृत हरिभाऊ निळे हा पोळ्याच्या सणाचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी मोटरसायकल नंबर एम एच 45/ एटी 260 वरून मोडनिंब येथे गेला होता. साहीत्य खरेदी झाल्यानंतर तो परत गावाकडे निघाला होता..त्याची मोटरसायकल शेटफळ येथे ज्या ठिकाणा पासून उड्डाणपूल सुरू होतो, त्या ठिकाणा जवळील सिद्धेश्वर नगर येथे आली असता, सोलापूरकडे जाणाऱ्या एका भरधाव कंटेनरने त्याला डॅश मारला. त्यावेळी तो रस्त्यावर पडला..त्यावेळी कंटेनरचे चाक त्याच्या डोक्यावरून गेले तो गंभीर जखमी झाला व जागीच मृत पावला. या अपघाताची खबर सिद्धेश्वर नारायण निळे (वय-36) रा. वडाचीवाडी याने मोहोळ पोलिसात दिली असून, अधिक तपास हवालदार अतुल क्षीरसागर करीत आहेत..