Mohol Accident: कत्तलीसाठी गायींची ४० वासरे नेणारा ट्रक उलटला; पाच वासरांचा मृत्यू, मोहोळ तालुक्यातील वाळूज येथील दुर्घटना..

मोहोळ: मोहोळमधून धाराशिवकडे कत्तलीसाठी गायींच्या ४० वासरांना घेऊन जाणारा ट्रक (एम .एच ११ ए.एल ३१५९) उलटला. शनिवारी दुपारी अडीचच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेत पाच वासरांचा जागीच मृत्यू झाला. तर अनेक अनेक वासरे जखमी झाल्याची माहिती मोहोळ पोलिसांनी दिली..याबाबत पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार वाळूज येथील घाडगे वस्ती परिसरात हा ट्रक उलटला. मोहोळहून धाराशिवकडे कत्तलीसाठी नेण्यात येत असलेला जवळपास ४० वासरांनी हा ट्रक भरलेला होता. पंधरा दिवस ते दोन महिने वयाची ही वासरे असल्याचे दिसून आले. या अपघातानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. .घटनेची माहिती मिळताच मोहोळ पोलिस व पोलिस पाटील तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे. प्राथमिक चौकशीत ट्रकचालक गयासुद्दीन शेख (वय ४० रा. धाराशिव) याने दिलेल्या माहितीनुसार मोहोळ येथील एका व्यक्तीकडुन ४० वासरे समीर शेख (रा. धाराशिव) यांच्याकडे घेऊन चाललो होतो. मोहोळ वैराग रस्त्याच्या कामामुळे एका दुचाकीस्वारास वाचाविताना ट्रक उलटला..टेम्पोखाली चेंगरलेली वासरे, जीव वाचविण्यासाठी त्यांची चाललेली धडपड व हंबरडा पाहून परिसरातील नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. मोहोळ पोलिसांकडून रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा नोंदविण्याची प्रकिया सुरू होती. दरम्यान, मृत वासरे व गाईचा पंचनामा पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. चव्हाण यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला..कठोर कारवाईची गरजपोलिसांकडून संबंधित वाहन, चालक आणि वासरांची वाहतूक नेमकी कुठून व कुठे सुरू होती? यामागे नेमके कोण आहेत? गोवंश हत्या बंदी कायदा असताना असे गुन्हे करण्याची हिंमत यांना कुठून येते? याबाबत अधिक सखोल चौकशी करून संबधितावर कठोर कारवाई होणार का? याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.