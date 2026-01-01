Accident News: ट्रॅक्टर-कारच्या अपघातात दोघांचा मृत्यू; तीनजण गंभीर, मित्रांना घेऊन पुण्याला निघाला अन् काय घडलं?

बार्शी शहर : खांडवी (ता. बार्शी) येथे लोखंडी सळईने भरलेल्या ट्रॅक्टरला कारची मागून धडक बसल्याने कारमधील चालकासह दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर तिघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना बार्शीतील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. ३०) सायंकाळी साडेसात-आठच्या सुमारास घडली..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...कुलदीप काळे यांच्या मालकीची कार (एम. एच. १३ - ९३१२) घेऊन त्यांचा मित्र नामदेव शिवाजी पालखे हा मित्रांना पुणे येथे सोडण्यासाठी निघाला होता. खांडवी (ता. बार्शी) येथे ही कार आली असता कुर्डूवाडीकडे जाण्याच्या दिशेने थांबलेल्या लोखंडी सळईने भरलेल्या व नंबर प्लेट नसलेल्या ट्रॅक्टरला मागून धडक दिली..कार चालकाला रस्त्याच्या कडेला थांबलेल्या ट्रॉलीचा अंदाज न आल्याने अपघात घडला असावा असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अपघातात कारचालक नामदेव शिवाजी पालखे (वय ४३, रा. पिंपळगाव (दे.) ता. बार्शी) व त्याचा मित्र नीलेश भिकाजी केकान (वय ४५, रा. शेलगाव वांगी, ता. करमाळा) हे जागीच मृत्यूमुखी पडले. .Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .कारमध्ये बसलेले त्यांचे नातेवाईक शिवशाला परमेश्वर हांगे (वय ५५, रा. सोनारी ता. परंडा) भिकाजी केरबा केकाण (वय ६०) व निशा निलेश केकान (वय ३३, सर्व रा. शेलगाव वांगी ता. करमाळा) हे तिघेजण जखमी झाले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.