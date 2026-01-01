सोलापूर

Accident News: ट्रॅक्टर-कारच्या अपघातात दोघांचा मृत्यू; तीनजण गंभीर, मित्रांना घेऊन पुण्याला निघाला अन् काय घडलं?

friends Heading to Pune Accident: ट्रॅक्टर-कार अपघातात दोन ठार, तीन गंभीर जखमी; पुण्याला निघालेल्या मित्रांचा प्रवास थांबला
Deadly Road Mishap: Two Friends Die, Three Critical in Tractor–Car Crash

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बार्शी शहर : खांडवी (ता. बार्शी) येथे लोखंडी सळईने भरलेल्या ट्रॅक्टरला कारची मागून धडक बसल्याने कारमधील चालकासह दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर तिघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना बार्शीतील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. ३०) सायंकाळी साडेसात-आठच्या सुमारास घडली.

