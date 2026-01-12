Pandharpur Accident: पंढरपुरातील पुलावरील भीषण अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू; आठजण गंभीर, वाहने २५ फूट खोली नदीत, नेमकं काय घडलं..

पंढरपूर : ऊसतोड कामगारांचा ट्रॅक्टर आणि कंटेनरची समोरासमोर जोरदार धडक होऊन दोन्ही वाहने भीमा नदीच्या पुलावरून सुमारे २५ फूट खाली नदीपात्रात कोसळली. या भीषण अपघातामध्ये दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर आठजण गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात रविवारी (ता. ११) रात्री साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास पंढरपूर येथील पंढरपूर-टेंभुर्णी मार्गावरील चंद्रभागा नदीच्या अहिल्यादेवी पुलावर घडला..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.करकंब येथील दिनेश दगडू देशमुख यांच्या मालकीचा ट्रॅक्टर असून, तो कर्नाटकमधून ऊस तोडणी कामगारांना घेऊन करकंबकडे येत होता. पंढरपूर येथील चंद्रभागा नदीवरील पुलावर ट्रॅक्टर आणि कंटेनरची (डीडी ०३/पी ९६१७) समोरासमोर धडक झाली. धडक इतकी जोरात होती, की ट्रॅक्टरसह दोन ट्रॉली व कंटेनर पुलावरून २५ फूट खाली कोसळला. .ट्रॅक्टरमध्ये दहा ऊसतोडणी मजूर असल्याची माहिती आहे. त्यामधील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर आठजण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना पंढरपूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये ट्रॅक्टर चालक अरविंद रघुनाथ काळे (रा. जळोली, ता. पंढरपूर) यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघात इतका भीषण होता, की मृतदेहांचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला होता. .रस्त्यावर रक्ताचा व मांसाचा सडा पडला होता. रात्री उशिरापर्यंत मदतकार्य सुरू होते. मदतकार्यात वैभव भोसले, मुन्ना भोसले यांनी मदत केली. घटनेची माहिती कळताच पंढरपूरचे तहसीलदार सचिन लंगुटे, प्रांताधिकारी सचिन इथापे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत डगळे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली.माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.अपघातातील जखमीया अपघातामध्ये बया काळे, विनोद गायकवाड, महादेव पप्पू काळे, लक्ष्मीबाई चव्हाण, बाबा काळे, राजा काळे, राजू चव्हाण (सर्व रा. जळोली, ता. पंढरपूर) हे गंभीर जखमी झाले आहे. त्यांच्यावर पंढरपूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या अपघाताची पंढरपूर शहर पोलिस ठाण्यामध्ये नोंद करण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.