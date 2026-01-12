सोलापूर

Pandharpur Accident: पंढरपुरातील पुलावरील भीषण अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू; आठजण गंभीर, वाहने २५ फूट खोली नदीत, नेमकं काय घडलं..

horrific Accident on Bridge in Solapur District: पंढरपुरातील भीषण अपघात: ऊसतोड कामगारांचा ट्रॅक्टर आणि कंटेनरची धडक; दोघांचा मृत्यू, आठजण गंभीर जखमी
Pandharpur Bridge Mishap: Car Falls Into River, Major Casualties Reported

Pandharpur Bridge Mishap: Car Falls Into River, Major Casualties Reported

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंढरपूर : ऊसतोड कामगारांचा ट्रॅक्टर आणि कंटेनरची समोरासमोर जोरदार धडक होऊन दोन्ही वाहने भीमा नदीच्या पुलावरून सुमारे २५ फूट खाली नदीपात्रात कोसळली. या भीषण अपघातामध्ये दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर आठजण गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात रविवारी (ता. ११) रात्री साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास पंढरपूर येथील पंढरपूर-टेंभुर्णी मार्गावरील चंद्रभागा नदीच्या अहिल्यादेवी पुलावर घडला.

Loading content, please wait...
pandharpur
accident
district
River
accident death
accident case
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com