Solapur Crime: दोन वर्षांच्या मुलासह विवाहितेने विहिरीत उडी घेऊन जीवन संपवले; मैंदर्गी येथील घटना, धक्कादायक कारण आलं समाेर, नेमकं काय घडलं!

अक्कलकोट: मैंदर्गी येथे सासरच्या त्रासाला कंटाळून तीस वर्षीय विवाहित महिलेने तिच्या दोन वर्षाच्या मुलासहित विहिरीत उडी टाकून आत्महत्या केली. या प्रकरणी सासरच्या सात संशयितांविरुद्ध अक्कलकोट दक्षिण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..कलव्वा बसप्पा पुजारी (रा.भोसगा, जि.कलबुर्गी) यांनी फिर्याद दिली आहे. मृत महिलेचे नाव भाग्यश्री सिद्धप्पा कट्टीमणी (रा. मैंदर्गी), हिने मुलगा शिवराज सिद्धप्पा कट्टीमणी याच्यासह विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. संशयित सासू तिप्पव्वा शरणप्पा कट्टीमणी, सासरे शरणप्पा कट्टीमणी, नवरा सिध्दप्पा शरणप्पा कट्टीमणी, दीर समर्थ शरणप्पा कट्टीमणी, दीर नागनाथ शरणप्पा कट्टीमणी, नणंद गंगव्वा शरणप्पा पुजारी, दीर यलप्पा शरणप्पा कट्टीमणी (सर्व रा. मैंदर्गी) यांनी त्रास दिल्याने भाग्यश्रीने आत्महत्या केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. .मंगळवारी (ता. २६) दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास मुलगी भाग्यश्री हिने मुलगा शिवराज सहित मैंदर्गी येथील तोरणी रोडजवळील विहीरीत उडी मारली आहे. शिवराजचा मृतदेह विहीरीतील पाण्यात तरंगत आहे अशी माहिती मिळताच फिर्यादी नातेवाइकांसह तोरणीरोड जवळील विहिरीजवळ आले. नातू शिवराजला डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. सर्व संशयित भाग्यश्री हिला त्रास देत होते. भाग्यश्रीने मुलासह आत्महत्या केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..दुसऱ्या दिवशी तरंगला भाग्यश्रीचा मृतदेहभाग्यश्री हिचा गावातील लोकांचे मदतीने विहिरीत शोध घेतला असता ती मिळून आली नाही. त्यानंतर बुधवारी (ता. २७) सकाळी नऊ वाजता मुलगी भाग्याश्री हिचा मृतदेह विहिरीतील पाण्यात तरंगत असल्याचे दिसून आले. अक्कलकोट ग्रामीण रुग्णालयात तिचे शवविच्छेदन करण्यात आले.