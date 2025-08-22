Solapur Crime: दुदैवी घटना!'सासरच्या जाचहाटाला कंटाळून विवाहितीने संपवले जीवन'; माढा तालुक्यातील घटना, राेजचा त्रास उचलं टाेकाच पाऊल..

-संतोष पाटील टेंभुर्णी : काम नीट येत नाही. रानातील काम करीत नाही. ट्रॅक्टर घेण्याकरिता सात लाख रूपये देत नाही म्हणून विवाहित तरूणीस तिचा नवरा, सासू व सासरे मानसिक त्रास देऊन तिचा जाच हाट करून मारहाण करीत होते. नवरा, सासू सासरे यांनी केलेला छळ, जाचहाट व तिला दिलेल्या मानसिक व शारिरीक त्रास असह्य झाल्याने या विवाहित तरूणीने राहत्या घरी गळफास घेऊन जीवन संपविले. ही दुदैवी घटना माढा तालुक्यातील दहिवली येथे गुरूवारी सकाळी सात वाजण्यापूर्वी घडली असून काजल नारायण मिस्कीन (वय 25 रा. दहिवली ता.माढा ) असे आत्महत्या केलेल्या विवाहित तरूणीचे नाव आहे. टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात नवरा सासू सासरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Karad Crime: सोन्याचे १५ तोळे दागिने लंपास; पवारवाडीतील प्रकार, तीन तासांत हातसफाई.टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात तरूणीचा भाऊ लक्ष्मण दिगंबर वागज (वय 24 रा. बावी ता.माढा जि. सोलापूर) यांनी फिर्याद दाखल केली असून नारायण विलास मिस्कीन ( नवरा), विलास रामचंद्र मिस्किन ( सासरे) शोभा विलास मिस्कीन ( सासू) गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत.या विषयी पोलीसांकडून समजलेली अधिक माहिती अशी, मयत काजल हिचे 11 जून 2019 रोजी दहिवली (ता. माढा) येथील नारायण विलास मिस्किन याच्यासोबत लग्न करून दिले होते. त्या लग्नानंतर काजल हिला एक वर्षे चांगले नांदविले. तिला लक्ष्मी (वय-4) ही मुलगी आहे. त्यानंतर सन 2021पासून नीट काम करता येत नाही. रानातील काम करत नाही ट्रॅक्टर घेणे करता पैसे आणत नाही म्हणून नवरा,सासू व सासरे त्रास देत होते..त्यामुळे न्यायालयात दोन दावे दाखल केले होते. परंतू नवरा नारायण याने त्रास देणार नाही चांगले नांदवितो असे न्यायालयात लिहून दिल्याने 18 जून 2025 रोजी तडजोड करून काजलला नांदवण्यास पाठविले होते. 18 ऑगस्ट 2025 रोजी नवरा नारायण याचे ऑपरेशन झाल्याने काजल चे आई,भाऊ व इतर नातेवाईक भेटण्यास गेले होते. त्यावेळी काजलने पती सासू सासरे हे माहेरून ट्रॅक्टर घेण्याकरिता सात लाख रूपये घेऊन ये म्हणून हाताने चाबकाने मारहाण करून त्रास देत असल्याचे नातेवाईकांना सांगितले होते. त्यावेळी काजलला त्रास देऊ नका आम्ही दोन ते तीन दिवसात पैशाची व्यवस्था करतो असे सांगितले होते..शेतकऱ्यांच्या डाेळ्यात पाणी! 'सातारा जिल्ह्यातील शंभर हेक्टरवरील पिकांना फटका': अतिवृष्टीत खरीप पिकांचे मोठे नुकसान .बुधवारी सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास नवरा नारायण मिस्कीन याने फिर्यादीस फोनवरून पैशाचे काय झाले तुम्ही देणार आहे का नाही असे विचारले असता पैशाची जुळवाजुळव करीत असून चार दिवस थांबा असे सांगितले असता फिर्यादीस तुझ्या बहिणीस व्यवस्थित नांदवायचे का नाही म्हणून फोन कट केला. गुरूवारी सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास नवरा नारायण याने फिर्यादीस फोन करून तुझी बहीण काजल हिने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे सांगितले. त्यामुळे काजलचे नातेवाईक टेंभुर्णीतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आले. त्यांनी काजलचा मृतदेह पाहताच हंबरडा फोडला.काजलच्या गळ्यावर व इतर ठिकाणी मारहाणीचे व्रण दिसून आल्याने टेंभुर्णीत शवविच्छेदन न करता तिचा मृतदेह सोलापूर येथील शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला असून शुक्रवारी सकाळी शवविच्छेदन करण्यात येणार असल्याचे समजते.या प्रकरणी नवरा सासू व सासरे यांच्याविरुद्ध टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.