दुर्दैवी घटना ! 'सिमेंटचा बल्कर पायावरून गेल्याने महिलेचा मृत्यू'; टेंभुर्णीतीतील नातेवाइकांना भेटण्यासाठी आल्या अन्..

टेंभुर्णी : दुचाकीला मागून जोरदार धडक दिल्याने दुचाकीवरील महिलेच्या पायावरून सिमेंट बल्करचे चाक गेल्याने गंभीर जखमी होऊन महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. टेंभुर्णीतील करमाळा चौकात शुक्रवारी (ता. ५) सायंकाळी पाचच्या सुमारास ही घटना घडली. पोलिसांनी बल्कर ताब्यात घेतला, मात्र चालक फरार झाला आहे. टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात याबाबत फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे..या अपघातामध्ये मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव लंकाबाई ज्ञानदेव गदादे (वय ५५, रा. गलांडवाडी नंबर २, ता. इंदापूर) असे आहे. गलांडवाडी येथील ज्ञानदेव कोंडिबा गदादे (वय ६०) व त्यांची पत्नी लंकाबाई हे दोघे दुचाकीवरून (एमएच ४२- आर ८५०७) टेंभुर्णीतील नातेवाइकांना भेटण्यास आले होते..नातेवाइकांची भेट घेऊन सायंकाळी गलांडवाडीकडे परत गावाकडे जात असताना टेंभुर्णीतील करमाळा चौकात त्यांची दुचाकी आली असता मागून आलेला सिमेंटच्या बल्करने (एमएच ४२- बीएफ ६२००) त्यांना जोरदार धडक दिली. त्यामुळे दुचाकीवरील लंकाबाई खाली पडल्या. यावेळी बल्करचे चाक त्यांच्या उजव्या पायावरून गेल्याने त्या गंभीर जखमी झाल्या..तातडीने त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात हलविले, परंतु उपचारा दरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. मृताचे पती ज्ञानदेव गदादे यांनी बल्कर चालकाविरुद्ध फिर्याद दाखल केली. टेंभुर्णी पोलिसांनी अपघातातील वाहन ताब्यात घेतला असून, चालक मात्र फरार झाला आहे. पोलिस हवालदार गणेश जगताप तपास करीत आहेत.