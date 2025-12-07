सोलापूर

दुर्दैवी घटना ! 'सिमेंटचा बल्कर पायावरून गेल्याने महिलेचा मृत्यू'; टेंभुर्णीतीतील नातेवाइकांना भेटण्यासाठी आल्या अन्..

Road safety concerns after Tembhurni mishap: महिला रोडच्या कडेला उभी असताना मोठ्या वेगाने येणारा बल्कर तिच्या अगदी जवळून गेला. यात वाहनाचे चाक थेट तिच्या पायावरून गेल्याने ती गंभीर जखमी झाली. काही क्षणांतच तिची प्रकृती अत्यंत नाजूक बनली. स्थानिक नागरिकांनी तातडीने मदत केली आणि तिला रुग्णालयात हलवले.
Cement Bulker Mishap Claims Woman’s Life; Family in Shock at Tembhurni

Cement Bulker Mishap Claims Woman’s Life; Family in Shock at Tembhurni

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

टेंभुर्णी : दुचाकीला मागून जोरदार धडक दिल्याने दुचाकीवरील महिलेच्या पायावरून सिमेंट बल्करचे चाक गेल्याने गंभीर जखमी होऊन महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. टेंभुर्णीतील करमाळा चौकात शुक्रवारी (ता. ५) सायंकाळी पाचच्या सुमारास ही घटना घडली. पोलिसांनी बल्कर ताब्यात घेतला, मात्र चालक फरार झाला आहे. टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात याबाबत फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
accident
district
cement plant
accident death
accident case
Tembhurni
Woman
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com