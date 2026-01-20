Mangalwedha News : शिवसेना नेत्याच्या भेटीमुळे मंगळवेढ्यात तिरंगी लढतीची शक्यता?

मंगळवेढा - सध्या सुरू असलेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मंगळवेढा मोठा राजकीय क्टिस्ट निर्माण झाला असून, निवडणुकीत सध्या तिसऱ्या आघाडीचे संकेत मिळू लागल्यामुळे ही लढत तिरंगी होणार की दुरंगी होणार याकडे ग्रामीण जनतेचे लक्ष लागले..नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत भाजप विरुद्ध सर्वपक्षीय आघाडी स्थापन करण्यात आली होती. या आघाडीने नगरपालिकेवर सत्ता मिळवले मात्र अपेक्षित नगरसेवकांची संख्या मिळवता आली नाही. त्यामुळे या पक्षाची अवस्था गड आला, पण सिंह गेला अशी झाले.मात्र या आघाडीत सध्या बेबनाव निर्माण झाल्यामुळे सध्या निवडणुकीत जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक स्वतंत्र लढण्याबाबत स्वतंत्र चाचपणी सुरू केली. जिल्हा परिषदेचे चार आणि पंचायत समितीचे आठ गण असून निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांना त्या त्या गणातून सक्षम उमेदवार मिळेनासे झाले आहेत..त्यामुळे इतर गटातून उपऱ्या उमेदवाराचा शोध प्रत्येक गटात सुरू केला परंतु पंचायत समिती लढवणाऱ्या उमेदवाराकडे आर्थिक क्षमता असून देखील आपल्याकडे काहीच नाही. तुम्ही सर्व खर्च करत असाल तर लढण्यास तयार आहे, अशी सूचक वक्तव्य ऐकावयास मिळत आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या सर्व भार हा जिल्हा परिषद लढवणाऱ्या उमेदवारावर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली..त्यामुळे राजकीय नेत्यांना आर्थिक रसद पुरवणाऱ्या पक्षाची आवश्यकता भासू लागली. त्यासाठी प्रत्येकाने आपापल्या गॉडफादरमार्फत वरिष्ठ राजकीय नेत्यांशी संपर्क साधला जात आहे. शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या दौऱ्यात मंगळवेढ्यातील राष्ट्रवादीचे लक्ष्मण ढोबळे ज्येष्ठ नेते बबनराव अवताडे शिवसेना तालुकाप्रमुख आबा लांडे महेश साठे दामाजी नगरचे ग्रामपंचायत सदस्य अण्णासाहेब आसबे यासह काही प्रमुख नेत्यांनी भेट घेऊन आगामी निवडणुकी संदर्भात चर्चा केल्यामुळे कदाचित त्या चर्चेतून पक्ष चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचे संकेत दिले..तर मंगळवेढ्यात भाजप शिवसेना आणि पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय आघाडी अशी तिरंगी लढत निर्माण होऊ शकते, त्यामुळे आज आणि उद्या कोण कोण अर्ज टाकतात यावर निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.