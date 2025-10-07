Success Story:'घरात हिंदी, शिक्षण उर्दूत, इंग्रजीतून यशाला गवसणी'; मुंझरीन जेलरची जिल्हा न्यायाधीश पदी निवड, कष्टातून मिळवलं यश

सोलापूर: घरात संवादाची भाषा हिंदी व मराठी. माध्यमिक शिक्षण उर्दू माध्यमातून. असे असताना पदवीला इंग्रजी विषय घेतला. ही भाषा आत्मसात केली. याच्या जोरावर मुंझरीन जेलर या विद्यार्थिनीने तर थेट जिल्हा न्यायाधीश पदावर झेप घेत यशाला गवसणी घातली. यामुळे भाषिक अल्पसंख्याक शिक्षणात नवे चित्र दिसू लागले आहे. .Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.शहरातील हिंदी व मराठी भाषिक कुटुंबामध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये इंग्रजी भाषा अवघड असते व ती आपल्याला जमणार नाही असा न्यूनगंड असतो. त्यातील बहुतांश विद्यार्थी हिंदीच्या नजीकची भाषा म्हणून उर्दू भाषेच्या माध्यमात शिक्षण घेतात. करियरच्या संधी या इंग्रजी शिक्षणातून उपलब्ध होतात. पदवीस्तरावर इंग्रजी भाषा विषय म्हणून घेतला जावा असा प्रयत्न उर्दू माध्यमाच्या महाविद्यालयाकडून केला जातो..मुंजरीन मुजावर या विद्यार्थिनीने पदवीला इंग्रजी भाषा निवडली. त्यामुळे तिने विधी शिक्षणातून थेट जिल्हा न्यायाधीश पदाला गवसणी घातली. हे यश मिळवणारी उर्दू माध्यमाची पहिलीच विद्यार्थिनी आहे. या शिवाय यावर्षी मिसबाह मुजावर हिने हिंदी व उर्दू माध्यमात असताना देखील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठाची इंग्रजीची दोन सुवर्णपदके एकाच वेळी मिळवण्याचा विक्रम केला..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .आम्ही हिंदी व उर्दू भाषिक विद्यार्थ्यांना सातत्याने इंग्रजीचे महत्त्व पटवून सांगतो. तसेच इंग्रजीत संवाद करता यावा व या भाषेवर प्रभुत्व मिळावे यासाठी उपक्रम घेतले जातात. त्यामुळे विद्यार्थी आत्मविश्वासाने करिअर करतात.- प्रा.डॉ. आसमा खान, विभागप्रमुख, सोशल महाविद्यालय, सोलापूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.