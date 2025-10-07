सोलापूर

Success Story:'घरात हिंदी, शिक्षण उर्दूत, इंग्रजीतून यशाला गवसणी'; मुंझरीन जेलरची जिल्हा न्यायाधीश पदी निवड, कष्टातून मिळवलं यश

From Urdu School to English Success: शहरातील हिंदी व मराठी भाषिक कुटुंबामध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये इंग्रजी भाषा अवघड असते व ती आपल्याला जमणार नाही असा न्यूनगंड असतो. त्यातील बहुतांश विद्यार्थी हिंदीच्या नजीकची भाषा म्हणून उर्दू भाषेच्या माध्यमात शिक्षण घेतात.
सोलापूर: घरात संवादाची भाषा हिंदी व मराठी. माध्‍यमिक शिक्षण उर्दू माध्यमातून. असे असताना पदवीला इंग्रजी विषय घेतला. ही भाषा आत्मसात केली. याच्या जोरावर मुंझरीन जेलर या विद्यार्थिनीने तर थेट जिल्हा न्यायाधीश पदावर झेप घेत यशाला गवसणी घातली. यामुळे भाषिक अल्पसंख्याक शिक्षणात नवे चित्र दिसू लागले आहे.

