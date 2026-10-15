सोलापूर

Tulja Bhavani Temple : तुळजाभवानीच्या गाभाऱ्यात सोलापूरच्या 'मटका किंग'चं फोटोसेशन; व्हीआयपी दर्शनावरून उडाळी खळबळ, मंदिरातील अनागोंदी कारभाराविरोधात संताप

Tulja Bhavani Temple Illegal Entry Allegations in Tuljapur : तुळजाभवानी मंदिरात गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना कथित बेकायदेशीर प्रवेश दिल्याच्या आरोपांची चौकशी करावी, सीसीटीव्ही फुटेज तपासावे आणि संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी भोपे मंडळाच्या अध्यक्षांनी केली.
Criminal background visitors at Tuljapur temple

Criminal background visitors at Tuljapur temple

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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तुळजापूर : गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकांना तुळजाभवानी मंदिरात प्रवेश कसा मिळतो, कोण देतो, याची चौकशी करावी, संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी भोपे मंडळाचे अध्यक्ष अमरराजे परमेश्वर यांनी केली (Tuljapur temple unauthorized darshan controversy) आहे. यासंदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकारी तथा तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष कीर्तीकरण पुजार यांना बुधवारी (ता. १४) निवेदन दिले आहे.

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