Tulja Bhavani Temple : तुळजाभवानीच्या गाभाऱ्यात सोलापूरच्या 'मटका किंग'चं फोटोसेशन; व्हीआयपी दर्शनावरून उडाळी खळबळ, मंदिरातील अनागोंदी कारभाराविरोधात संताप

तुळजापूर : गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकांना तुळजाभवानी मंदिरात प्रवेश कसा मिळतो, कोण देतो, याची चौकशी करावी, संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी भोपे मंडळाचे अध्यक्ष अमरराजे परमेश्वर यांनी केली (Tuljapur temple unauthorized darshan controversy) आहे. यासंदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकारी तथा तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष कीर्तीकरण पुजार यांना बुधवारी (ता. १४) निवेदन दिले आहे..सोलापूरच्या एका मटका किंगने तुळजाभवानी मंदिरात बेकायदेशीर दर्शन घेतल्याचा मुद्दा उपस्थित करून परमेश्वर यांनी हे निवेदन दिले आहे. सामान्य जनता तासनतास रांगेत उभे राहून, नियमांचे पालन करून दर्शन घेतात. मात्र, काही प्रतिष्ठित तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींकडून मंदिराचे सर्व नियम, प्रोटोकॉल पायदळी तुडविले जात आहेत..Raju Shetti Warning To Sugar Factories : पहिला गव्हाणीत आमचं रक्त जाईल, त्यानंतर तुमचा ऊस जाईल; साखर कारखाने सुरू करण्यावरून राजू शेट्टींचा सरकारसह कारखानदारांना सज्जड दम.ज्यांच्यावर स्थानिक पोलिस तसेच प्रशासकीय रेकॉर्डनुसार प्रतिबंधात्मक कारवाया तसेच तडीपारीचे गुन्हे नोंद आहेत अशांना मंदिराशी संबंधित काहींकडून मंदिरात बेकायदेशीर प्रवेश देण्यात येत आहे. या प्रकाराची चौकशी करावी, मंदिर परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करावी, अशी मागणी परमेश्वर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात तुळजाभवानी मंदिर संस्थानची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.