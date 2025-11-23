Barshi Crime : तुर्कपिंपरीच्या बबनराव शिंदे साखर कारखान्याची ७६ लाखांची फसवणूक; ५ जणांविरोधात गुन्हा दाखल!

बार्शी : तुर्कपिंपरी (ता.बार्शी) येथील बबनराव शिंदे शुगर अॅण्ड अलाईड इंडस्ट्रीज कारखान्याची बनावट मेल आयडी तयार करुन २ हजार ३० पोते साखर घेऊन ७६ लाख ६०० रुपयांची फसवणूक केली असून बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात पाच जणांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. रफिक बाबा शेख(रा.कुंभारगाव,ता.करमाळा),मिनोज बाबा शेख(रा.गणपती विसर्जन घाट,बालेवाडी बाणेर पुणे), गजाला रफिक शेख(रा.ग्रॅन्डुअर पार्क,फ्लॅट बी १६०३ बालेवाडी, भारती विद्यापीठ जवळ पुणे),राजीव नेताजी मोरे(रा.बिरणवाडी, ता.तासगाव,जि.सांगली)ओंकार पवार(रा.तासगाव,जि.सांगली) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत फिर्याद कारखान्याचे रोखपाल अमोल संदीपान मोहिते यांनी दिली ही घटना १७ डिसेंबर २०२४ ते २३ नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान घडली..फिर्यादीत म्हटले आहे की,बबनराव शिंदे शुगर अॅण्ड अलाईड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कारखान्याशी नाथबाबा अॅग्रो ट्रेड हब प्रा.लि.चे चालक रफिक शेख,मिनोज शेख,गजाला शेख व फर्मचे कामकाज पाहणारे राजीव मोरे,ओंकार पवार यांनी आपापसात संगनमत करुन,कारखान्याचा विश्वास संपादन केला. कारखान्याशी संबंधित असलेल्या कृष्णा एन्टरप्राईजेस यांची कारखान्याकडे जमा असलेली ४० लाख ६० हजार रुपये व लक्ष्य ट्रेड लिंक या फर्मच्या नावे जमा असलेली ३५ लाख ४० हजार रुपये रक्कम नाथबाबा अॅग्रो ट्रेड हब प्रा.लि.च्या खात्यावर जमा करण्यासाठी बनावट मेल आयडी तयार केला..Kolhapur News: थकीत एफआरपीवर १५% व्याजासह निर्णय मार्गी? साखर आयुक्तांच्या बैठकीत कारवाईची मोठी घोषणाबाजी.आयडीचा वापर करुन कारखान्यास ७६ लाख ६०० रुपये रक्कम नाथबाबा अॅग्रो ट्रेड हब प्रा.लि.फर्मच्या खात्यावर वर्ग करण्यास पत्र पाठवून त्या रकमेमधून हजार ३० क्विंटल साखर घेऊन कारखान्याची फसवणूक केली आहे अद्याप कोणासही अटक करण्यात आली नसून पोलिस उपअधीक्षक अशोक सायकर यांचे आदेशानुसार अधिक तपास वैराग ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक कुंदन गावडे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.