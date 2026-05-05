Akkalkot ST Accident: डंपरच्या धडकेत बसमधील २ ठार १२ जखमी; गाणगापूर-अक्कलकोट मार्गावर रुद्देवाडीजवळ घटना; विवाह ठरलेल्या मुलीचा मृत्यू!

अक्कलकोट: गाणगापूरहून अक्कलकोटला येणाऱ्या एसटी बसला एका डंपरने चालकाच्या बाजूने धडक दिली. डंपर बसला घासत जाऊन उलटला. उलटलेला डंपर पेटून जळून खाक झाला. या अपघातात बसमधील दोन प्रवासी ठार झाले तर बारा जण जखमी झाले. अक्कलकोट-गाणगापूर रस्त्यावर रूद्देवाडी (ता. अक्कलकोट) येथे हा अपघात सोमवारी (ता. ४) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास झाला..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .या अपघाताची फिर्याद बसचालक ज्योतीराम दिलीप चव्हाण (वय ३९, रा. डिकसळ, ता. कळंब, जि. धाराशिव) यांनी दिली. संशयित अजयकुमार अर्जुन यादव रा. पद्मा, जि. पलामू राज्य झारखंड याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तो सुद्धा जखमी आहे. या अपघातात चंद्रकला लाडाप्पा हडपद (वय १८ रा. चिक्केहळ्ळी, ता. अक्कलकोट) व चांगदेव श्रीरंग लवटे (वय ७८, रा. सुकटा, ता. भूम, जि. धाराशिव) या दोघांचा मृत्यू झाला..बसमधील जखमी प्रवाशांमध्ये मनोज मधुकर उगले (वय ३१, रा. वाशिम), शिवानंद चंद्रकांत बजे (वय ४० रा, सदलापूर ता अक्कलकोट), लाडाप्पा मल्लप्पा हडपद (वय ३९ रा. चिक्केहळ्ळी), अमिना इब्राहिमसाब ओतीहाळ (वय ५० रा.माशाळ), विठ्ठल मनोज उगले (वय ४) रा. वाशिम, गजानन पंडित कोलंदरे (वय १६, रा. वाशिम), निकिता पंडीत कोलंदरे (वय १८, रा. वाशिम), प्रियंका लाडाप्पा हडपद (वय ११ रा.चिकेहळ्ळी), महादेवी शिवशरण नागणसूरे (वय ५० रा.निंगदळी), कृतिका शिवानंद बजे (वय ५) सुदेवी चंद्रकांत बजे (वय ७०) निर्मला शिवानंद बजे (वय २७ तिघे रा. सदलापूर ता. अक्कलकोट) यांचा समावेश आहे..अपघातातील बस(एमएच १३ सीयु ८३३९) ही सोलापूर आगाराची असून ती गाणगापूरहून अक्कलकोटमार्गे सोलापूरला येत होती. रस्त्याच्या कामासाठी त्याच मार्गावर वाहतूक करणारा डंपर (एमएच १३ एजे-३९६०) हा अक्कलकोटहून दुधनी दरम्यान वाहतूक करीत होता. चालकाने डंपर भरधाव चालवून बसला धडक दिली. त्याच्यावर अक्कलकोट दक्षिण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..जखमी ग्रामीण रुग्णालयातजखमींना अक्कलकोट येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर ग्रामीण रुग्णाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अशोक राठोड, डॉ. एस. एन. हताळे, डॉ. प्राजक्ता गव्हाणे, डॉ. जयकुमार नंदा, डॉ. सतीश बिराजदार, डॉ. निरज जाधव, डॉ. भाग्यश्री प्याटी, डॉ. सुजाता बंडगर, अंजली ओव्हळ यांनी उपचार केले..तत्काळ आली रुग्णवाहिकाअपघाताची माहिती मिळताच तत्काळ रुग्णवाहिका अपघातस्थळी दाखल झाली. रुग्णांना तत्काळ दवाखान्यात आणण्यासाठी रुग्णवाहिका (१०८) मधील डॉ. संतोष कुमार मठपती चालक शमशुद्दीन शेख, पोलिस हवालदार सुभाष दासरे, सचिन मंगरुळे यांची मोठी मदत झाली. या अपघाताचा अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक अमोल माने हे करीत आहेत..MPSC Success Story: आर्थिक परिस्थितीवर मात करत अजय सुतारचा पराक्रम; जिद्द आणि मेहनतीची कमाल, पहिल्याच प्रयत्नात PSI पदाला गवसणी!.विवाह ठरलेल्या मुलीचा मृत्यूया अपघातात मृत झालेली चंद्रकला अडकत हिचे नुकतेच लग्न ठरले होते. काही कालावधीनंतरचे लग्न होणार होते. ती गाणगापूर येथे तिच्या मावशीकडे गेलेली होती. परिवारासोबत या बसने अक्कलकोटकडे परत येत होती. वाटेतच काळाने तिच्यावर घाला घातला. नवीन संसाराची स्वप्ने पाहत असलेल्या युवतीवर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ तिच्या घरातल्या लोकांवर आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.