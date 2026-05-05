सोलापूर

Akkalkot ST Accident: डंपरच्या धडकेत बसमधील २ ठार १२ जखमी; गाणगापूर-अक्कलकोट मार्गावर रुद्देवाडीजवळ घटना; विवाह ठरलेल्या मुलीचा मृत्यू!

Fatal bus accident leaves 2 dead and 12 injured Maharashtra news: गाणगापूर-अक्कलकोट मार्गावर डंपरची भरधाव धडक; बसमधील दोन प्रवाशांचा मृत्यू, १२ जखमी, उलटलेला डंपर पेटून खाक
Wedding Plans Turn Tragic as Young Woman Dies in Bus-Dumper Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अक्कलकोट: गाणगापूरहून अक्कलकोटला येणाऱ्या एसटी बसला एका डंपरने चालकाच्या बाजूने धडक दिली. डंपर बसला घासत जाऊन उलटला. उलटलेला डंपर पेटून जळून खाक झाला. या अपघातात बसमधील दोन प्रवासी ठार झाले तर बारा जण जखमी झाले. अक्कलकोट-गाणगापूर रस्त्यावर रूद्देवाडी (ता. अक्कलकोट) येथे हा अपघात सोमवारी (ता. ४) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास झाला.

