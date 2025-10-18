सोलापूर

Solapur Crime: अवंती नगरात जबरी चोरी करणारे दोन चोरटे जेरबंद; दोन घरांमधील दागिने, रोकड घेऊन पसार

Avanti Nagar Burglary Solved: १० ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री चौघांनी अवंती हाउसिंग सोसायटीतील दोन घरांमध्ये जबरी चोरी केली होती. गळ्याला चाकू लावून त्यांनी दोन्ही घरातील दागिने, रोकड चोरून नेली होती. तोंडाला मास्क लावून चौघेही चारचाकीतून पसार झाले होते.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: चौघे रेल्वेने सोलापूर शहरात आले. दोन ठिकाणाहून दुचाकी आणि जोडभावी पेठ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून एक कार चोरली. कारमधून चोरी करायचे घर शोधले. अवंती नगरातील दोन घरांमध्ये चोरी केली. दागिने, रोकड घेऊन पसार झाले आणि चोरीची वाहने अंधारात सोडून पुन्हा ते बस व रेल्वेने पसार झाले. त्यातील दोघांना फौजदार चावडी पोलिसांनी जेरबंद केले आहे.

