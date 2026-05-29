Uday Samant: मराठा समाजाचा प्रश्न सोडवू, १७ जागा जिंकू: उद्योगमंत्री उदय सामंत, एमआयडीसीचे प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन

सोलापूर : मराठा समाजाला न्याय देण्याची महायुती सरकारची भूमिका पहिल्यापासूनच सकारात्मक राहिली आहे. आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व शंकांचे निरसन करून हा प्रश्न कायमचा तडीस नेला जाईल, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. सोलापूर जिल्हा शिवसेना कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आगामी विधान परिषद निवडणुकीत महायुती पूर्ण ताकदीने उतरणार असून, सर्व १७ जागांवर आम्ही विजय मिळवू, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. .तसेच मित्रपक्षाला डावलल्यास कार्यकर्त्यांमध्ये कटुता निर्माण होते, असे सांगत त्यांनी स्थानिक स्तरावर पालकमंत्र्यांनी सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याचे आवाहन केले. सध्या निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने सविस्तर भाष्य टाळत, पुढील १५ ते २० दिवसांत आचारसंहिता संपताच सोलापूर एमआयडीसीचे सर्व प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याचे आश्वासन उद्योगमंत्र्यांनी दिले..शिवसेनेची अतिरिक्त जागांची मागणीमहायुतीमध्ये शिवसेनेने आपल्या विद्यमान जागा कायम ठेवून अतिरिक्त १ ते २ जागांची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली दौऱ्यावर असून पुढील दोन दिवसांत जागावाटपाचा अंतिम फॉर्म्युला ठरेल. सोलापूर जिल्ह्यात शिवसेनेचे ११० स्थानिक सदस्य आहेत. पालकमंत्री कोणाचाही असला, तरी त्यांनी महायुतीतील दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन चालले पाहिजे. सर्वांनी समन्वयाने काम केले तर ही निवडणूक सोपी होईल. मात्र, मित्रपक्षाला डावलून राजकारण केले, तर कार्यकर्त्यांमध्ये कटूता निर्माण होते." या संदर्भात आपण पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांना सर्वांना सोबत घेण्याबाबत विनंती करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..जरांगे यांच्याशी शासन स्तरावर चर्चाआरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार गतीने काम करत आहे. नुकतीच प्रसाद लाड आणि विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली आहे. आंदोलकांवर पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येणार नाही, या पद्धतीने शासन सकारात्मक पावले टाकत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बहुजन विकास आघाडीचे हितेंद्र ठाकूर यांच्याशी झालेल्या भेटी केवळ लोकशाहीचा भाग असून, ''बविआ'' शिवसेनेत विलीन होणार असल्याचा कोणताही दावा पक्षाने केलेला नाही. ठाकूर कुटुंबाबद्दल पक्षाला नितांत आदर आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कुठेही वाद नसून सर्व निर्णय एकमताने घेतले जात असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.