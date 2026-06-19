सोलापूर

Solapur Water Crisis: उजनी धरणात उणे २४.३७% पाणीसाठा, साेलापूर जिल्ह्यातील ४४ तलाव कोरडे

Bhima and Sina river basin water levels reach critical stage: मॉन्सूनचा विलंब, उजनीसह मध्यम प्रकल्पांतील घटता जलसाठा आणि ४४ तलाव कोरडे पडल्याने सोलापूर जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्यापासून शेतीपर्यंत तीव्र टंचाईचे संकट
Solapur Stares at Water Scarcity; Ujani Dam in Deficit, Reservoir Levels Critical

Solapur Stares at Water Scarcity; Ujani Dam in Deficit, Reservoir Levels Critical

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर: मॉन्सून राज्यात दाखल झाला असला तरी सोलापूर जिल्ह्यात अद्याप अपेक्षित पावसाला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे धरणे व तलावांमधील जलसाठ्यात नव्याने भर पडलेली नसून उपलब्ध पाणीसाठा मुख्यतः मागील हंगामातील शिल्लक साठ्यावर टिकून आहे. जिल्ह्याची जीवनवाहिनी असलेल्या उजनी धरणात सध्या उणे २४.३७ टक्के इतका पाणीसाठा आहे, गेल्या वर्षी १८ जूनला याच धरणात ५४.७५ टक्के पाणीसाठा होता. जिल्ह्यातील सात मध्यम प्रकल्पांत सरासरी केवळ ३३.३३ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. पावसाअभावी प्रत्येक घटकाने उपलब्ध पाणीसाठ्याचा योग्य वापर करण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे.

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