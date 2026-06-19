Solapur Water Crisis: उजनी धरणात उणे २४.३७% पाणीसाठा, साेलापूर जिल्ह्यातील ४४ तलाव कोरडे

सोलापूर: मॉन्सून राज्यात दाखल झाला असला तरी सोलापूर जिल्ह्यात अद्याप अपेक्षित पावसाला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे धरणे व तलावांमधील जलसाठ्यात नव्याने भर पडलेली नसून उपलब्ध पाणीसाठा मुख्यतः मागील हंगामातील शिल्लक साठ्यावर टिकून आहे. जिल्ह्याची जीवनवाहिनी असलेल्या उजनी धरणात सध्या उणे २४.३७ टक्के इतका पाणीसाठा आहे, गेल्या वर्षी १८ जूनला याच धरणात ५४.७५ टक्के पाणीसाठा होता. जिल्ह्यातील सात मध्यम प्रकल्पांत सरासरी केवळ ३३.३३ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. पावसाअभावी प्रत्येक घटकाने उपलब्ध पाणीसाठ्याचा योग्य वापर करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.जून महिन्याचा पंधरवडा उलटूनही जिल्ह्यात मॉन्सूनच्या पावसाचे आगमन झालेले नाही. उजनीसह मध्यम प्रकल्पांतील कमी होणाऱ्या पाणीसाठ्याने चिंता वाढविली आहे. गतवर्षी १३ मे पासूनच जिल्ह्यात अवकाळीला सुरुवात झाली होती, पुढे मॉन्सूनचा पाऊसही चांगला पडला होता. त्यामुळे गतवर्षी १७ जून रोजी उजनी धरणात २७.२१ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा होता, त्याची टक्केवारी ५०.७९ इतकी होती..जिल्ह्यातील सातही मध्यम प्रकल्पांत सरासरी एकूण २.४१ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा असून त्याची टक्केवारी ३३.३३ इतकी आहे. गतवर्षी या प्रकल्पांच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या पावसामुळे जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात ५.४२ टीएमसी पाणीसाठा झाला होता, ज्याची टक्केवारी ७५ इतकी होती. एकरूख व आष्टी तलावात समाधानकारक पाणीसाठा असून पिंपळगाव ढाळे प्रकल्पातील उपयुक्त पाणीसाठा उणे ८.५२ टक्के आहे..भीमेवरील बंधाऱ्यांत १३.८८ टक्के उपयुक्त पाणीसाठाभीमा नदीवर २४ बंधारे आहेत. त्यापैकी १९ महाराष्ट्राचे आहेत. त्यात १३.८८ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. त्यातील पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतीसाठीचा वीजपुरवठा बंद करण्यात आला असून अत्यावश्यक सेवेसाठी केवळ दोन तास सवलत देण्यात आली आहे..सीना नदीवरील सर्व २० बंधारे कोरडेसीना नदीवर २४ कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आहेत. त्यापैकी कव्हे, कोळेगाव, शिरापूर, अर्जुनसोंड वगळता उर्वरित बंधारे कोरडे पडले आहेत. तर या चार बंधाऱ्यांतील पाणीसाठ्याची स्थिती चिंताजनक आहे. बंधारे कोरडे पडल्याने सिनेकाठची शेती धोक्यात आली आहे..४४ तलाव कोरडेजिल्ह्यात एकूण ५६ लघु पाटबंधारे तलाव आहेत. त्यात सरासरी एकूण ४.६७ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. होटगी तलावासह १२ तलाव वगळता उर्वरित ४४ तलाव कोरडे पडले आहेत. १२ पैकी होटगी तलावात ३९, निमगाव तलावात ६० तर पाथरी तलावात ५२.२७ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा असून उर्वरित तलावांतील पाणीसाठ्याची स्थिती चिंताजनक आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...उजनीसह मध्यम प्रकल्पांतील पाणीसाठ्याची स्थितीप्रकल्प उपयुक्त पाणीसाठा टक्केवारीउजनी ०० टीएमसी उणे २४.३७एकरूख १.०९ टीएमसी ५०.४६हिंगणी पा. ०२२ टीएमसी २९.२१जवळगाव ०.२३ टीएमसी २१.९३मांगी ०.३० टीएमसी २७.९८आष्टी ०.५३ टीएमसी ६४.७५बोरी ०.०८ टीएमसी ११.८८पिंपळगाव ढाळे उणे ०.०३ टीएमसी उणे ८.५२एकूण २.४१ टीएमसी ३३.३३ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.