Solapur Drought: उजनी भरले तरी सोलापूरची चिंता कायम; ९५ पैकी ५३ महसूल मंडलांत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस

सोलापूर : उजनी धरण भरले आहे, आता सोलापूर जिल्ह्याला काही चिंता नाही, असे म्हणणाऱ्यांचेही आता धाबे दणाणू लागले आहेत. जिल्ह्यातील ९५ महसूल मंडलांपैकी तब्बल ५३ मंडलांत जून ते २० सप्टेंबरदरम्यान ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. पावसाअभावी खरिपाची राखरांगोळी झाली. आता जनावरांच्या चाऱ्याची आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्या डोके वर काढू लागली आहे. परतीच्या पावसाचाही भरवसा कमी होऊ लागला आहे. प्रत्येकाच्या मुखात आता दुष्काळाची भाषा अन् चेहऱ्यावर आगामी संकटाची चिंता दिसू लागली आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.१ जून ते २० सप्टेंबर या कालावधीत जिल्ह्यात ४२२.३ मिलिमीटर सरासरी पाऊस होतो. आतापर्यंत प्रत्यक्षात फक्त २०६ मिलिमीटर एवढाच पाऊस झाला आहे. सरासरीच्या ४८.८ टक्केच पाऊस झाल्याने चिंता वाढू लागली आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक ४०१.६ मिलिमीटर पाऊस माढा तालुक्यातील रांझणी महसूल मंडलात झाला आहे. .या मंडलात सरासरीच्या तब्बल ९६.३ टक्के पाऊस झाला आहे. सर्वात कमी पावसाची नोंद माळशिरस तालुक्यातील वेळापूर महसूल मंडलात झाली आहे. वेळापूर मंडलात ३७४.७ मिलिमीटर सरासरी पाऊस होतो. या वर्षी फक्त ६२ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. सरासरीच्या फक्त १६ टक्केच पाऊस या मंडलात झाला आहे..परतीचा पाऊस सोलापूरला दिलासा देत असल्याचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. या वर्षी परतीचाही पाऊस सोलापूरला दगा देतो की काय?, अशी भीती निर्माण होऊ लागली आहे. सोशल मीडियावरील हवामान तज्ज्ञांसह इतर तज्ज्ञांचेही पावसाचे अंदाज फेल जाऊ लागल्याने पाऊस आल्याशिवाय काही खरे नाही, अशीच भावना आता तयार होऊ लागली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून वातावरणात झालेला बदल पावसाची अपेक्षा अद्याप कायम ठेवू लागला आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...उत्तर सोलापूर : तिऱ्हे, मार्डी, सोलापूरदक्षिण सोलापूर : वळसंग, मंद्रूप, होटगी, मुस्ती, विंचूरबार्शी : बार्शी, वैराग, पानगाव, सुर्डी, खांडवीअक्कलकोट : अक्कलकोट, जेऊर, तडवळ, करजगी, दुधनी, वागदरी, चपळगावमोहोळ : कामती, टाकळी, पेनूर, वाघोली, नरखेड, सावळेश्वर, शेटफळमाढा : माढा, दारफळ, म्हैसगाव, टेंभुर्णी, मोडनिंब, लऊळकरमाळा : केमपंढरपूर : करकंब, पटवर्धन कुरोली, पुळूज, चळे, तुंगतसांगोला : शिवणे, जवळा, महूदमाळशिरस : माळशिरस, सदाशिवनगर, अकलूज, लवंग, म्हाळुंग, वेळापूर, पिलीवमंगळवेढा : बोराळे, मरवडे, भोसे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.