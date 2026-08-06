Ujani Dam: मोठा दिलासा! उजनी धरणाची आवक घटली; भीमा नदीतील पाण्याचा विसर्ग मोठ्या प्रमाणात कमी

सोलापूर : उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा जोर ओसरल्याने धरणात येणारी पाण्याची आवक बुधवारी (ता. ५) दिवसभर घटत राहिली. त्यामुळे पूरनियंत्रणासाठी भीमा नदीपात्रात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या विसर्गातही जलसंपदा विभागाने टप्प्याटप्प्याने कपात केली. सकाळी ६ वाजता धरणाच्या सांडव्यावरून १ लाख ११ हजार ६०० क्युसेक इतका एकूण विसर्ग सुरू होता. त्यानंतर सकाळी ७ वाजता तो १ लाख, सकाळी ११.३० वाजता ९० हजार, तर दुपारी ३ वाजता ६० हजार क्युसेकपर्यंत कमी करण्यात आला. रात्री ८.३० वाजता वीजगृहाच्या १,६०० क्युसेकसह भीमा नदीपात्रातील एकूण विसर्ग ४१ हजार ६०० क्युसेक इतका होता..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.दौंड येथून उजनी धरणात येणारी आवकही दिवसभर घटत गेली. सकाळी ६ वाजता ५७ हजार ७६१ क्युसेक असलेली आवक दुपारी ३ वाजता ३९ हजार १२८ क्युसेक झाली, तर सायंकाळी ६ वाजता ती आणखी कमी होऊन ३४ हजार ६६६ क्युसेक इतकी नोंदविण्यात आली. सकाळच्या नोंदीनुसार उजनी धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा ५३.४६ टीएमसी (९९.७८ टक्के) इतका झाला होता. दिवसभर विसर्ग आवकेपेक्षा अधिक राहिल्याने सायंकाळी ६ वाजता उपयुक्त साठा ५२.९२ टीएमसी (९८.७९ टक्के) इतका झाला. धरणाची जलपातळी ४९६.७७५ मीटर नोंदविण्यात आली..जलसंपदा विभागाने नदीकाठच्या गावांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन केले असून, पुढील काळात धरणात येणाऱ्या पाण्याच्या आवकेनुसार विसर्गात आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे..उजनी धरणात येणारी पाण्याची आवक लक्षणीयरीत्या कमी होत असल्याने पूरनियंत्रणाच्या दृष्टीने सांडव्यावरील विसर्ग टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात आला आहे. पुढील काळात आवकेचा सतत आढावा घेऊन त्यानुसार विसर्गात आवश्यक बदल करण्यात येतील. भीमा नदीकाठच्या नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून सतर्क राहावे.- सु. उ. डुंबरे, कार्यकारी अभियंता, उजनी धरण व्यवस्थापन विभाग, भीमानगर.Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.उजनीची बुधवारी सायंकाळी ६ वाजताची स्थितीधरण जलपातळी : ४९६.७७५ मीटरएकूण पाणीसाठा : ११६.५८ टीएमसीउपयुक्त पाणीसाठा : ५२.९२ टीएमसी (९८.७९ टक्के)धरणात आवक : ३४,६६६ क्युसेकसांडव्यावरील विसर्ग : ४०,००० क्युसेकवीजगृह विसर्ग : १,६०० क्युसेकभीमा नदीपात्रातील एकूण विसर्ग : ६१,६०० क्युसेकमुख्य कालवा : २,५५० क्युसेकबोगदा : ९०० क्युसेकसीना-माढा उपसा : २८०क्युसेकदहिगाव उपसा : ९० क्युसेक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.