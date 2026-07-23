Ujani Dam: उजनी धरणातील आवक १२,७९७ क्युसेकवर; उपयुक्त पाणीसाठा ५४ टक्के, धरणातून ५,५७० क्युसेक विसर्ग कायम

सोलापूर : पुणे जिल्ह्याच्या वरच्या भागात सुरू असलेल्या पावसाचा परिणाम उजनी धरणाच्या आवकेवर दिसून येत असून, बुधवारी (ता. २२) सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत धरणात १२ हजार ७९७ क्युसेकने पाण्याची आवक सुरू होती. धरणातील पाणीसाठा वाढत असल्याने जलसंपदा विभागाने ५ हजार ५७० क्युसेक विसर्ग कायम ठेवला आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.सायंकाळी सहा वाजताच्या अहवालानुसार, उजनी धरणाची पाणीपातळी ४९४.५२५ मीटर इतकी झाली आहे. धरणातील एकूण पाणीसाठा ९२.४६ टीएमसी, तर उपयुक्त पाणीसाठा २८.८० टीएमसी (५३.७५ टक्के) इतका झाला आहे. धरणातील उपयुक्त पाणीसाठ्यात वाढ झाली असून, पाण्याची आवक कायम राहिल्यास साठ्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे..दौंड येथील भीमा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्याने उजनीकडे येणाऱ्या पाण्याचा वेग वाढला आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभाग धरणातील आवक आणि विसर्गावर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. वरच्या धरणक्षेत्रात पावसाचा जोर कायम राहिल्यास उजनीतील आवक आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या व शेती सिंचनाच्या दृष्टीने ही वाढ दिलासादायक मानली जात आहे..असा सुरू आहे विसर्गसांडवा ७०० क्युसेकजलविद्युत प्रकल्प १,६०० क्युसेकमुख्य कालवा २,००० क्युसेकबोगदा ९०० क्युसेकसीना-माढा उपसा सिंचन २८० क्युसेकदहीगाव उपसा सिंचन ९० क्युसेकएकूण विसर्ग ५,५७० क्युसेक.Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.उजनी धरणाची सद्य:स्थिती (२२ जुलै, सायं. ६ वा.)पाणीपातळी : ४९४.५२५ मीटरएकूण पाणीसाठा : ९२.४६ टीएमसीउपयुक्त पाणीसाठा : २८.८० टीएमसीउपयुक्त साठा : ५३.७५ टक्केधरणातील आवक : १२,७९७ क्युसेकआजपर्यंत पाणलोट क्षेत्रातील पाऊस : १४७ मिमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.