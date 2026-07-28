Ujani Dam: निम्माही पाऊस नाही, तरी उजनी धरण फुल्ल! १६ दरवाजे उघडले, भीमेत ४० हजार क्युसेक विसर्ग

सोलापूर : जिल्ह्यात सरासरीच्या निम्माही पाऊस पडलेला नसतानाही उजनी धरण गतवर्षाच्या तुलनेत तब्बल १३ दिवस आधी १०० टक्के भरण्याच्या उंबरठ्यावर पोचले आहे. सोमवारी (ता. २७) रात्री ९ वाजता धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा ९८.५७ टक्क्यांवर पोचला असून, पूरनियंत्रणासाठी धरणाचे १६ दरवाजे उघडून भीमा नदीपात्रात ३१ हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. पाणीसाठ्याची आनंददायी स्थिती असली तरी त्याचे वर्षभर काटेकोर नियोजन झाले नाही, तर उन्हाळ्यात पुन्हा पाणीटंचाईचे संकट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.गतवर्षीही उजनी धरण पूर्ण भरले होते. मात्र, नियोजनातील त्रुटींमुळे उन्हाळ्यात धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा उणे २८ टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. यंदा उजनीच्या स्थानिक पाणलोट क्षेत्रात समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. मात्र, पुणे जिल्ह्यातील आणि घरण क्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे ८ जुलै रोजी धरण ‘प्लस’मध्ये आले आणि त्यानंतर सातत्याने वाढलेल्या आवकेमुळे धरण अपेक्षेपेक्षा लवकर भरत आहे..नदीपात्रात जाणे टाळाउजनी धरणातून विसर्ग सुरू असल्याने भीमा नदीपात्रात कोणीही उतरू नये. नदीपात्रातील जनावरे, शेती साहित्य अथवा इतर वस्तू तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलवाव्यात. सखल भागातील नागरिकांनी सतर्क राहून प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन कार्यकारी अभियंता सु. उ. डुंबरे यांनी केले आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.विसर्गात आणखी वाढ होण्याची शक्यतास्थानिक पाणलोट क्षेत्रात पाऊस झाल्याने उजनी धरणात पाण्याची आवक वाढली आहे. त्यामुळे पूरनियंत्रणासाठी सोमवारी रात्री १०.३० वाजता १६ दरवाजे उघडून भीमा नदीपात्रात ४० हजार क्युसेकचा विसर्ग सुरू करण्यात आला. पुढील आवक लक्षात घेऊन गरजेनुसार विसर्गात आणखी वाढ करण्याची शक्यता धरण प्रशासनाने व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.