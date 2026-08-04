Ujani Dam: उजनी धरण ९८ टक्के भरले; पंढरपूर, माळशिरस आणि मंगळवेढ्यात वाढली पुराची धास्ती

सोलापूर/पंढरपूर : स्थानिक पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या पावसामुळे उजनी धरणातील पाण्याची आवक वाढल्याने धरणाच्या सांडव्यावरील विसर्ग सोमवारी दुपारी वाढविण्यात आला. दुपारी २.३० पासून सांडव्यावरील विसर्ग ५१ हजारांवरून ७० हजार क्युसेक करण्यात आला. वीजनिर्मिती केंद्रातून १,६०० क्युसेक पाणी सोडण्यात येत असल्याने भीमा नदीतील एकूण विसर्ग ६१,६०० क्युसेक झाला आहे. या वाढीव विसर्गामुळे पंढरपूर, माळशिरस व मंगळवेढा तालुक्यातील भीमा नदीकाठच्या शेतकऱ्यांवरील पुराचे संकट कायम असून प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.दिवसभरात धरणाच्या पाणीसाठ्यातही वाढ झाली. सकाळी सहा वाजता धरणात ५२.०४ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा (९७.१३ टक्के) होता. संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत तो ५२.५१ टीएमसी (९८.०१ टक्के) इतका झाला. धरणाची पाणीपातळी ४९६.७०० मीटरवरून ४९६.७४० मीटरपर्यंत वाढली. धरणातील एकूण पाणीसाठा ११६.१७ टीएमसी झाला आहे. दौंड येथील भीमा नदीतील आवक दिवसभरात ४९ हजार ५५३ क्युसेकवरून सायंकाळी ४४ हजार ३२२ क्युसेकपर्यंत कमी झाली. मात्र, स्थानिक पाणलोटातून येणाऱ्या पाण्यामुळे पूरनियंत्रणाच्या दृष्टीने विसर्ग वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला..दरम्यान, रविवारी उजनी धरणाचा विसर्ग ५० हजार क्युसेकपर्यंत कमी केल्याने सोमवारी पंढरपुरातील चंद्रभागा नदीची पाणीपातळी एक ते दीड मीटरने घटली होती. वाळवंटातील मंदिरे व काही घाटही उघडे झाल्याने नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. मात्र, सोमवारी सायंकाळी उजनी धरणातून पुन्हा ६० हजार क्युसेक, तर वीर धरणातून नीरा नदीत २४ हजार क्युसेक विसर्ग सुरू करण्यात आल्याने भीमा नदीकाठी पुन्हा पूरस्थिती तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..पुराचे पाणी काही ठिकाणी हळूहळू ओसरत असले तरी अक्कलकोट तालुक्यातील अळगी, खानापूर आणि हिळळी येथील कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे अद्याप पाण्याखाली आहेत. त्यामुळे नदीपात्रात उतरणे टाळावे तसेच नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांनी, शेतकऱ्यांनी व पशुपालकांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन पाटबंधारे विभागाने केले आहे. तहसीलदार सचिन लंगोटे यांनीही नदीपात्रात जाणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे..पंढरपुरात ८० हजार क्युसेक प्रवाहपंढरपूर येथे भीमा नदीतील प्रवाह सुमारे ८० हजार १२९ क्युसेक इतका नोंदविण्यात आला. नदीपात्रातील पाण्याची पातळी कमी-अधिक प्रमाणात चढ-उतार होत असल्याने नदीकाठच्या शेतकऱ्यांवरील पुराची टांगती तलवार कायम आहे. पूरस्थिती लक्षात घेऊन पंढरपूर येथील आठ घरांतील ५० जणांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्यात आले असून पूरग्रस्तांसाठी विठ्ठल मंदिर समितीने जेवणाची व्यवस्था केली आहे..स्थानिक पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या पावसामुळे उजनी धरणातील आवक वाढली आहे. पूरनियंत्रणाच्या दृष्टीने सांडव्यावरील विसर्ग दुपारी २.३० वाजल्यापासून ६० हजार क्युसेक करण्यात आला असून आवश्यकतेनुसार त्यात पुढेही बदल होऊ शकतो. नागरिकांनी नदीपात्रात उतरू नये व सखल भागात दक्षता घ्यावी.- सु. उ. डुंबरे, कार्यकारी अभियंता, उजनी धरण व्यवस्थापन विभाग, भीमानगर.Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.उजनी धरणाची सोमवारी सायंकाळची स्थितीएकूण पाणीसाठा ११६.१७ टीएमसीउपयुक्त पाणीसाठा ५२.५१ टीएमसी (९८.०१ टक्के)धरणाची पातळी ४९६.७४० मीटरसांडव्यावरील विसर्ग ६०,००० क्युसेकवीजनिर्मिती केंद्र १,६०० क्युसेकभीमा नदीतील एकूण विसर्ग ७०,००० क्युसेकदौंड येथे आवक ४४,३२२ क्युसेक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.