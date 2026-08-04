सोलापूर

Ujani Dam: उजनी धरण ९८ टक्के भरले; पंढरपूर, माळशिरस आणि मंगळवेढ्यात वाढली पुराची धास्ती

Ujani Dam Release Increased Flood Risk Near Pandharpur: उजनी धरणात आवक वाढल्याने सांडव्यावरील विसर्गात मोठी वाढ; भीमा नदीकाठच्या पंढरपूरसह माळशिरस, मंगळवेढा व अक्कलकोट तालुक्यात पूरस्थिती कायम, प्रशासनाचा सतर्कतेचा इशारा
Maharashtra Flood Update Ujani Dam Nearly Full Bhima River Flood Risk Grows In Pandharpur And Nearby Talukas

Maharashtra Flood Update Ujani Dam Nearly Full Bhima River Flood Risk Grows In Pandharpur And Nearby Talukas

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर/पंढरपूर : स्थानिक पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या पावसामुळे उजनी धरणातील पाण्याची आवक वाढल्याने धरणाच्या सांडव्यावरील विसर्ग सोमवारी दुपारी वाढविण्यात आला. दुपारी २.३० पासून सांडव्यावरील विसर्ग ५१ हजारांवरून ७० हजार क्युसेक करण्यात आला. वीजनिर्मिती केंद्रातून १,६०० क्युसेक पाणी सोडण्यात येत असल्याने भीमा नदीतील एकूण विसर्ग ६१,६०० क्युसेक झाला आहे. या वाढीव विसर्गामुळे पंढरपूर, माळशिरस व मंगळवेढा तालुक्यातील भीमा नदीकाठच्या शेतकऱ्यांवरील पुराचे संकट कायम असून प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.

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