Ujani Dam: उजनीतून भीमा नदीत पुन्हा विसर्ग सुरू; धरण ९९.७८ टक्क्यांवर; पाणीसाठा नियंत्रणासाठी १,६०० क्युसेक विसर्ग

सोलापूर : उजनी धरणातील पाणीसाठा ९९.७८ टक्क्यांवर पोचला असून, धरणातील पाणीसाठा नियंत्रित ठेवण्यासाठी चार दिवसांनंतर बुधवारी (ता. १२) रात्री साडेआठपासून विद्युतगृहातून १,६०० क्युसेक विसर्ग भीमा नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे. पाण्याची आवक व पावसाचे प्रमाण पाहून विसर्गात आवश्यकतेनुसार वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भीमा नदीकाठच्या नागरिकांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन उजनी धरण व्यवस्थापन विभागाने केले आहे.UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .बुधवारी सकाळी सहा वाजता धरणाची पाणीपातळी ४९६.८२० मीटर होती. धरणात ३,३१६.६६ दशलक्ष घनमीटर (११७.११ टीएमसी) एकूण साठा असून, उपयुक्त साठा १,५१३.८५ दशलक्ष घनमीटर (५३.४६ टीएमसी) आहे. उपयुक्त साठ्याची टक्केवारी ९९.७८ आहे. गतवर्षी याच दिवशी एकूण साठा ११८.१९ टीएमसी, तर उपयुक्त साठा ५४.५३ टीएमसी होता..दौंड येथे भीमा नदीची पाणीपातळी ४९८.३९० मीटर असून, आवक ५,५०४ क्युसेक नोंदली आहे. सकाळी सहा वाजता सांडवा, विद्युतगृह व नदी विसर्ग शून्य होता. मात्र, सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेसाठी २१०, दहिगाव उपसा सिंचन योजनेसाठी ११०, बोगद्यातून ९०० आणि मुख्य कालव्यातून २,५५० क्युसेक विसर्ग सुरू होता..दरम्यान, वीर धरणातून नीरा नदीपात्रात १५,०११ क्युसेक विसर्ग सोडण्याची सूचना देण्यात आली होती. त्यामुळे पुढील काळात उजनीच्या पाणलोट क्षेत्रातील आवक व धरणातील पातळीवर प्रशासनाचे लक्ष राहणार आहे..उजनी धरणातील पाणीसाठा ९९.७८ टक्क्यांवर असल्याने तो नियंत्रित ठेवण्यासाठी रात्री साडेआठ वाजता विद्युतगृहातून सुरुवातीला १,६०० क्युसेक विसर्ग भीमा नदीपात्रात सोडण्यात आला आहे. आवश्यकतेनुसार विसर्गात वाढ केली जाऊ शकते. नदीपात्रात कोणीही उतरू नये. तसेच नदीकाठच्या नागरिकांनी योग्य ती खबरदारी घ्यावी.- सु. उ. डुंबरे, कार्यकारी अभियंता, उजनी धरण व्यवस्थापन विभाग, भीमानगर.Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.उजनी धरणाची स्थितीपाणीपातळी : ४९६.८२० मीटरएकूण साठा : ११७.११ टीएमसीउपयुक्त साठा : ५३.४६ टीएमसीउपयुक्त साठा : ९९.७८ टक्केदौंड येथील भीमा आवक : ५,५०४ क्युसेकरात्री प्रस्तावित विद्युतगृह विसर्ग : १,६०० क्युसेकआज सकाळी सांडवा विसर्ग : शून्य क्युसेकमुख्य कालवा विसर्ग : २,५५० क्युसेकबोगदा विसर्ग : ९०० क्युसेक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.