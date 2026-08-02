Ujani Dam Flood Alert: सोलापूरकरांनो सावधान! उजनी धरणातून ९० हजार क्युसेक पाणी सोडले; नदीकाठच्या गावांसाठी महत्त्वाचा इशारा

सोलापूर: उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या पावसामुळे धरणात पाण्याची आवक वाढत आहे. त्यामुळे पूर नियंत्रणासाठी धरणाच्या सांडव्यावरील विसर्ग शनिवारी (ता. १) सायंकाळी सात वाजल्यापासून ९० हजार क्युसेक करण्यात आला आहे, जो सायंकाळी सहा वाजता ८१,६०० क्युसेक इतका होता. त्यामुळे भीमा नदीपात्रात शनिवारी सायंकाळी असलेला ५० हजारांचा प्रवाह रविवारी (ता. २) सकाळपर्यंत दीड लाख क्युसेकवर पोचणार आहे. त्यामुळे दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट तालुक्यातील सर्व बंधारे पाण्याखाली जाणार असून दोन दिवस ही स्थिती राहणार आहे. .Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...धरणात दौंड येथून ९२,४६५ क्युसेक पाण्याची आवक सुरू असून, विसर्गात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भीमा नदीकाठच्या नागरिकांनी नदीपात्रात उतरू नये, प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. उजनी धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा आता ९७.६८ टक्क्यांवर पोचला असून, त्यामुळे पूरनियंत्रणासाठी विसर्गाचे नियोजन सुरू असल्याचे धरण प्रशासनाने स्पष्ट केले. .दरम्यान, धरणातील विसर्गात परिस्थितीनुसार कमी-अधिक होत आहे. जिल्ह्यात भीमा नदीवर हिळ्ळी (ता. अक्कलकोट) येथे शेवटचा बंधारा आहे. या ठिकाणी शनिवारी सायंकाळी नदीपात्रात ५० हजार क्युसेक प्रवाह होता. मात्र, सायंकाळी सात वाजता धरणातील विसर्ग वाढवल्याने रविवारी सकाळी नदीपात्रात दीड लाख क्युसेक इतका प्रवाह राहणार आहे. त्यामुळे सर्व बंधारे पाण्याखाली जाणार असून दोन दिवस ही स्थिती राहील, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे..उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसामुळे पाण्याची आवक वाढत आहे. त्यामुळे पूर नियंत्रणाच्या दृष्टीने सांडव्यावरील विसर्ग सायंकाळी सातपासून ९० हजार क्युसेक करण्यात आला आहे.- सु. उ. डुंबरे, कार्यकारी अभियंता, उजनी धरण व्यवस्थापन विभाग.Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान.उजनी धरणाची स्थिती (१ ऑगस्ट, सायंकाळी ६ वाजता)पाण्याची पातळी ४९६.७२५ मीटरएकूण पाणीसाठा ३२८४.८७ दशलक्ष घनमीटर(११५.९९ टीएमसी)उपयुक्त पाणीसाठा १४८२.०६ दशलक्ष घनमीटर(५२.३३ टीएमसी)उपयुक्त साठा ९७.६८ टक्केदौंड येथील आवक ९२,४६५ क्युसेकसायंकाळी ७ पासून सांडव्यावरील विसर्ग ९०,००० क्युसेकवीजनिर्मितीसाठी विसर्ग १,६०० क्युसेकमुख्य कालवा २,६०० क्युसेकबोगदा ९०० क्युसेकसीना-माढा उपसा योजना २८० क्युसेकदहिगाव उपसा योजना ९० क्युसेक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.