Solapur Ujani Dam: गाळाने उजनीची १६.४२ टक्के साठवण क्षमता गिळली! केंद्रीय जल आयोगाचा धक्कादायक अहवाल; ५४५.०५ दशलक्ष घनमीटर क्षमतेचे नुकसान

-अप्पासाहेब हत्ताळे सोलापूर : सोलापूरसह लगतच्या जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाचे असलेल्या उजनी धरणाच्या साठवण क्षमतेला गाळाचा मोठा फटका बसला आहे. गाळ साचल्यामुळे उजनीच्या एकूण साठवण क्षमतेत तब्बल ५४५.०५ दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच १६.४२ टक्के घट झाल्याचे केंद्रीय जल आयोगाच्या २०२३ मधील जलसर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, धरणाची मूळ एकूण क्षमता ३३२० दशलक्ष घनमीटर असताना आता ती २७७४.९५ दशलक्ष घनमीटर इतकीच राहिल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे..Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी १० ऑगस्ट २०२६ रोजी केंद्रीय जल आयोगाकडे उजनी धरणातील गाळाच्या स्थितीबाबत माहिती मागितली होती. त्याला उत्तर देताना जलविभाजन व जलाशय अवसादन निदेशालयाचे संचालक शैलेश कुमार यांनी २ सप्टेंबर रोजी ही माहिती दिली आहे. उजनी धरणाच्या २०२३ मधील जलसर्वेक्षणानुसार, धरणाची एफआरएल ४९६.८३ मीटर असताना अंदाजित एकूण साठवण क्षमता २७७४.९५ दशलक्ष घनमीटर आढळली. मूळ अभिकल्पित क्षमता ३३२० दशलक्ष घनमीटर होती. त्यामुळे गाळामुळे तब्बल ५४५.०५ दशलक्ष घनमीटर साठवण क्षमता कमी झाली आहे..जिवंत साठ्यातही १२ टक्के घटउजनीच्या पाण्याच्या वापरासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या जिवंत साठ्यालाही गाळाचा फटका बसला आहे. मूळ अभिकल्पित जिवंत साठा १५१७.२० दशलक्ष घनमीटर होता. मात्र, २०२३ च्या सर्वेक्षणात तो १३३४.५३ दशलक्ष घनमीटर इतका आढळला. म्हणजेच १८२.६७ दशलक्ष घनमीटर, अर्थात १२.०४ टक्के जिवंत साठा कमी झाला आहे..वाळूचे प्रमाण सर्वाधिकजलाशयातील गाळाच्या १७० नमुन्यांची चाचणी करण्यात आली. त्याच्या विश्लेषणानुसार, गाळामध्ये सरासरी ४८.०३ टक्के वाळू, ४०.७५ टक्के गाळ (सिल्ट) आणि ८.०४ टक्के चिकणमाती असल्याचे केंद्रीय जल आयोगाने सांगितले आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...गाळ काढण्याचे काय?खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी उजनीसाठी भविष्यातील गाळ काढणे, गाळ व्यवस्थापन, देखरेख आणि जलाशय संवर्धनाच्या उपाययोजनांबाबतही माहिती मागितली होती. मात्र, केंद्रीय जल आयोगाच्या उत्तरात याबाबत स्वतंत्र ठोस कृती आराखडा किंवा निश्चित प्रस्ताव दिलेला नाही. जलसर्वेक्षण अहवाल संबंधित प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आला असून, त्याच्या निष्कर्षांनुसार योग्य नियोजन करून कार्यवाही करता येईल, एवढेच आयोगाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.