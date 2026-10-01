Ujani Dam Water Storage: उजनी ९५ टक्क्यांवर; तरी शेतकऱ्यांचे डोळे आभाळाकडे, परतीचा पाऊस लांबल्यास पाण्याचे संकट

-सचिन गुरव सिद्धटेक: केवळ पुणे जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावर पाऊस पडल्यामुळे उजनी धरण आठ दिवसांतच शंभरीपार गेले. त्यानंतर आता धरण पूर्णपणे भरुन ९५ टक्क्यांवर स्थिरावले आहे. मात्र, धरणात मुबलक पाणीसाठा असला, तरी देखील शेतकऱ्यांचे डोळे आभाळाकडेच लागलेले आहेत. कारण परतीच्या मान्सूनचा पुरेसा पाऊस न झाल्यास धरणातील पाणीसाठ्यावर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.दरम्यान, उजनी धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या सर्वच घटकांनी उपलब्ध पाण्याचा काटेकोरपणे आणि काटकसरीने पाणी वापरण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे धरण व्यवस्थापनाकडून सांगण्यात आले. यंदाच्या लहरी हवामान, तसेच बहुचर्चित अल्-निनोच्या पार्श्वभूमीवरदेखील राज्यातील प्रथम क्रमांकाचे असलेले उजनी धरण प्रथम क्रमांकानेच भरले. परंतु वस्तुस्थिती ही आहे की जसे ते सर्वात आधी भरते, तसेच सर्वात आधी रिकामेही होते. .कारण सोलापूरसह पुणे व अहिल्यानगर येथील लाखो हेक्टर शेती या धरणामुळे ओलिताखाली आलेली आहे. अनेक औद्योगिक वसाहती व शेकडो पाणी योजनांमुळे दरवर्षी अशी परिस्थिती ओढवते. त्यामुळे दरवर्षी उजनी धरणातील ५० ते ५४ टीएमसी उपयुक्त पाण्याच्या वाटपाचे नियोजन केले जाते. उर्वरित ६३.६५ टीएमसी हा मृत साठा आहे. उन्हाळ्यात धरणातील १४ ते १५ टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन होते. ते गृहीत धरूनच उपलब्ध पाण्याचे नियोजन केले जाते..Yavatmal DCC Election: डीसीसी'च्या रणधुमाळीत ‘बिनविरोध’चा डाव! खासदार संजय देशमुख बिनविरोध; पुसद तालुका गटही बिनविरोध .उजनी धरणपाण्याची गरज मुख्य कालवा आणि उपसा सिंचन योजना - ३२.८८ टीएमसी पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक वापर - ५.५ ते ६ टीएमसीसोलापूर जिल्ह्यासह काही जिल्ह्यांमध्ये यावर्षी सरासरीपेक्षाही कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे साहजिकच पाण्याची गरज व मागणी वाढणार असून, उपलब्ध पाणी काटकसरीने वापरावे लागेल. येत्या १५ ऑक्टोबर रोजी उपलब्ध पाणीसाठ्यानुसार कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये पाण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. - सुचिता डुंबरे, कार्यकारी अभियंता, उजनी धरण व्यवस्थापन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.