Mangalwedha News: उजनीचे पाणी मंगळवेढ्यात पोहोचण्याआधीच नदीकाठचा वीजपुरवठा दोन तासांवर; शेतकऱ्यांचा संताप

मंगळवेढा : मंगळवेढा पंढरपूर सांगोला तीन तालुक्यातील संभावी पिण्याचे पाण्याची टंचाई दूर व्हावी यासाठी उजनी धरणातून सोडण्यात आलेले पाणी अजून पंढरपूरात आहे, तोवर मंगळवेढा तालुक्यातील नदीकाठचा वीजपुरवठा खंडित केल्यामुळे आहेत. त्या उपलब्ध पाण्यावर पिके जगताना अगोदर शेतकरी नाकीनव आला असतानाच पुन्हा खंडित वीज पूर्ण शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडल्याने शेतकरी वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून उजनी धरणात उपलब्ध असलेले पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले सध्या तालुक्यामध्ये 42 गावाला टँकरने पाणी पुरवले जात आहे. त्याशिवाय मंगळवेढा शहराची पाणीपुरवठा योजना व आंधळगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचा विचार करता उचेठाण बंधाय्रामध्ये आणखीन पाणीसाठा करण्याची आवश्यकता आहे. .शिवाय नदीकाठच्या बठाण,माचनूर ब्रह्मपुरी रहाटेवाडी तामदर्डी सिद्धापूर तांडोर अरळी त्याचबरोबर मोहोळ व दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील पाणी योजना देखील या पाण्यावर अवलंबून आहेत. गावातील गावाच्या योजना देखील या पाण्यावर अवलंबून आहेत शासनाने मंगळवेढा पंढरपूर आणि सांगोला या तीन तालुक्यातील पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय दूर व्हावी, या दृष्टिकोनातून उजनी धरणातून 23 ऑक्टोबर रोजी पाणी सोडण्यात आले ते पाणी सध्या पंढरपुरात पोहोचलेले आहे..परंतु मंगळवेढ्यात येण्याअगोदर सध्या वीजपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश प्रशासनाकडून महावितरणला देण्यात आले नदीपात्रात असलेल्या खड्ड्यातील पाण्यावर सध्या नदीकाठची पिके जतन करताना शेतकऱ्यांना संघर्ष करावा लागत आहे त्यात पुन्हा पाणी येण्याअगोदर वीजपुरवठा खंडित करून तो दोन तासावर आणला आहे त्यामुळे शेतकरी वर्गातून प्रशासनाच्या या चुकीच्या नियोजनाबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.दुष्काळी परिस्थितीच्या नावाखाली भिमा नदीकाठ उद्वस्त करण्याचा विढा उचलल्या प्रमाणे काम सद्या प्रशासना कडून चालु आहे ऊजनी धरण 100% भरलेले असताना.पिण्याच्या पाणी म्हणून राखीव ठेवले जाणार म्हणजे काय प्रत्येक गाव आणि वाडीवस्तीत धरणामधुन टँकर किंवा रेल्वेने पाणी आणनार आहेत का? नदीला व कँनालला एकादा पाळी कमी करून व व्यवस्थित अडवुन लाईट थोडी कपात करून बारमाहीच्या ठिकाणी ज्वारी मका कडवळ वैगरे चारा पिकांना पाणी ऊपलब्ध करुन द्यायचे सोडून पाणी येण्याआगोदरच लाईट कपात म्हणजे जखम रेड्याला आणि इंजेक्शन पखालीला अशी अवस्था झाली.अनिल बिराजदार, शेतकरी सिद्धापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.