Madha News : अडाणी बापलेकांनी स्वतः दोन दिवस कोणत्याही निवाऱ्याशिवाय पावसात थांबून सुमारे २०० जनावरांचे वाचवले जीव

कोणत्याही निवाऱ्याशिवाय दोन दिवस अन्नपदार्थाशिवाय उपाशी राहून बाप-लेकांनी वाचविले २०० जनावरांचे जीव.
shabu chavan and madan chavan

किरण चव्हाण
माढा - स्वतः दोन दिवस कोणत्याही निवाऱ्याशिवाय अन्नपदार्थाशिवाय उपाशी राहून माढा तालुक्यातील सीना नदीला आलेल्या पुरात केवड येथील मुसळे वस्तीवरील शाबू चव्हाण, मदन चव्हाण या बापलेकांनी २०० जनावरांची जीव वाचविले.

