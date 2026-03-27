Mohol Taluka Rain: एका तासात होत्याचं नव्हतं झालं! मोहोळ तालुक्याला अवकाळीचा फटका; पिकांची राखरांगोळी, शेतकऱ्यांच्या डाेळ्यात पाणी..

-राजकुमार शहामोहोळ : बुधवारी रात्री मोहोळ तालुक्याच्या काही भागात झालेल्या वादळी वारे, गारांचा पाऊस यामुळे शेतकऱ्याचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. द्राक्ष बागांच्या घडांचे मनी फुटून बागेत खच पडला आहे. डाळिंबाच्या बागा उपसून पडल्या, अनेक घरावरील पत्रे उडाले, केळीच्या बागा भुई सपाट झाल्या, मकेचे व कांद्याचे पीक भुईसपाट झाले आहे. रात्री पडलेल्या गारा सकाळ पर्यंत तशाच होत्या. अनेक शेतकऱ्यांनी "आयुष्याची राख रांगोळी झाली असे मोबाईलला स्टेटस ठेवले आहेत" विद्युत खांब ही मोठ्या प्रमाणात पडल्याने विद्युत पुरवठा ही खंडित झाला आहे. "एका तासात होत्याचे नव्हते झाले" शेतकऱ्यांचे कोट्यावधीचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या पाठी मागचे संकटाचे शुक्ल कास्ट संपता संपेना. सोमवारी कोट्यावधी रुपयाचे नुकसान झाले आहे. .बुधवारी दिवस भर आकाशात ढग होते. दिवसभर उकाडा जाणवत होता. रात्री सव्वा अकरा वाजता अचानक मेघगर्जने सह गारांच्या पावसाला सुरुवात झाली. पावसा पेक्षा वादळी वारे मोठ्या प्रमाणात होते. मोहोळ तालुक्यात द्राक्षाचे सुमारे 5 हजार एकर, डाळिंबाचे 2 हजार एकर, गुलाब, शेवंती, झेंडू फुलांचे 200 एकर, तर कांदा, मका या पिकांचे सुमारे 5 हजार एकर क्षेत्र आहे. यातील काही द्राक्ष विकली गेली आहेत. वादळी वाऱ्याने डाळिंबाच्या बागा उपसून पडल्या आहेत. अनेक घरावरील पत्रे उडून गेल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे संसार उघड्यावर पडले आहेत. अशोक भोसले या शेतकऱ्याच्या गाईची शिंगे मोडली तर पत्र्या मुळे गाईचे थोडे पोट कापले आहे. मागास गहू पूर्णपणे झोपला आहे. .गाराच्या माराने गुलाब पिकाच्या फक्त काड्या राहिल्या आहेत. मका ही वाऱ्याने भुईसपाट झाल्याने मकेला एक पान ही राहिले नाही तर काढून पडलेल्या कांद्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. वाऱ्यामुळे डाळिंबाच्या कळ्या पूर्णपणे गळाल्या आहेत,झाड़ा वरील आंबा, चिकूचे झाडाखाली अंथरून झाले आहे. संजय भोसले या शेतकऱ्याची सागवानाची झाडे उन्मळून पडली आहेत. उसाची पाने फाटल्याने त्याची खराट्या सारखी अवस्था झाली आहे. पेरू बागे वरील पेरूला गाराच्या मारामुळे मोठी भोके पडली आहेत त्यामुळे पेरू फळ पूर्णपणे निकामी झाले आहे..दरम्यान विद्युत महावितरण चे पेनुर येथील सहाय्यक अभियंता सुशील देवकर यांच्याशी संवाद साधला असता, पापरी, येवती, खंडाळी आदी भागात 50 ते 60 विद्युत खांब पडले आहेत. त्यामुळे महावितरण चे दहा ते बारा लाखाचे नुकसान झाले आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडे विद्युत खांबांची मागणी केली आहे. तसेच विस्कळीत झालेल्या विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी 25 मजुरांच्या गॅंगला पाचारण केले आहे, लवकरच विद्युत पुरवठा सुरळीत करीत आहोत. .माझी 7 एकर द्राक्ष बाग आहे. बागेवर द्राक्ष राहिलेच नाहीत. एका तासात होत्याचे नव्हते झाले. आयुष्याची राख रांगोळी झाली. एक दोन दिवस बघायचे नाही तर घड तोडून टाकून द्यायचे. त्याला ही मोठ्या प्रमाणात मजुरी जाणार आहे. या संकटामुळे शेतकरी पुन्हा दहा वर्षे मागे गेला आहे.बालाजी भोसले, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी .नुकसानीच्या पंचनाम्याचे आदेश नाहीत. मात्र आम्ही सर्व नुकसानीची माहिती ही संकलित करण्याचे आदेश तलाठ्यांना दिले आहेत. त्यांचे मेसेज येत आहेत. सर्व नुकसान वरिष्ठांना कळविण्यात आल्या नंतर त्यांचे आदेश आल्यानंतर पंचनामे करण्यात येतील.सचिन मुळीक, तहसीलदार मोहोळ .त्या त्या गावातील कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक यांना वस्तुस्थितीची पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सर्व नुकसानीची माहिती संकलित करून वरिष्ठांना कळविण्यात येणार आहे.हर्षद निगडे, तालुका कृषी अधिकारी.नुकसानीची पाहणी करून पूर्ण वस्तुस्थिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांच्या कानावर घातली आहे. तातडीने प्रशासनाला पंचनामे करण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती त्यांना केली आहे.चरणराज चवरे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख तथा जिल्हा परिषद सदस्य.या शेतकऱ्यांची झाले आहे नुकसान-----अजित भोसले- पाच एकर केळी बाग भुईसपाट---सचिन भोसले व गणेश भोसले- डाळिंबाच्या बागा ऊन्मळून पडल्या आहेतदादासाहेब भोसले व विलास सावंत- यांच्या घरावरील पत्रे उडून गेले आहेत.बालाजी भोसले व समाधान भोसले- यांच्या द्राक्ष बागांचे प्रचंड नुकसानआकाश गांधी- गुलाबाचे मोठे नुकसानयासह अन्य शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.कृषी व महसुल विभाग नुकसानीची माहिती संकलीत करण्याच्या कामाला लागले आहेत. नक्की किती नुकसान झाले आहे हे माहिती संकलित केल्या नंतरच समजणार आहे.