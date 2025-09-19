सोलापूर

Minister Chandrakant Patil: ज्ञानाचा उपयोग राष्ट्रहितासाठी करा: उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील; विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ

Chandrakant Patil at Convocation: अथक प्रवासातून पदवी मिळवणे हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील ऐतिहासिक टप्पा असतो. मिळवलेल्या पदवीचा उपयोग केवळ नोकरीसाठी न करता समाज व देशाच्या वैभवासाठीही व्हावा. संशोधनातून नवीन ज्ञान मिळवावे.
Higher Education Minister Chandrakant Patil guiding students at university convocation: “Use your knowledge for the nation’s service.”

सोलापूर: ज्ञान ही सर्वांत मोठी संपत्ती असून विद्यार्थ्यांनी पदवी व पदविकेच्या माध्यमातून मिळवलेल्या ज्ञानाचा, शिक्षणाचा उपयोग राष्ट्राच्या हितासाठी तथा वैभवासाठी करावा, असे आवाहन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

