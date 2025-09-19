Minister Chandrakant Patil: ज्ञानाचा उपयोग राष्ट्रहितासाठी करा: उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील; विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ

सोलापूर: ज्ञान ही सर्वांत मोठी संपत्ती असून विद्यार्थ्यांनी पदवी व पदविकेच्या माध्यमातून मिळवलेल्या ज्ञानाचा, शिक्षणाचा उपयोग राष्ट्राच्या हितासाठी तथा वैभवासाठी करावा, असे आवाहन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचा गुरूवारी (ता. १८) एकविसावा दीक्षांत समारंभ पार पडला. यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानवर होते. यावेळी गोवा उच्च शिक्षण परिषदेचे उपाध्यक्ष डॉ. गोपाल मुगेराया यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कुलसचिव डॉ. अतुल लकडे यांनी विद्यापीठाच्या प्रगतीचा आलेख मांडला. दीक्षांत मिरवणुकीत परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. श्रीकांत अंधारे यांच्या हाती ज्ञानदंड होता. यावेळी १० हजार ९५५ विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यात आली. याशिवाय ५९ विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदके तर ८९ संशोधक विद्यार्थ्यांना पीएच. डी. प्रदान करण्यात आली. त्यात माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे, जिल्हा सरकारी वकील प्रदिपसिंग राजपूत, आमदार श्रीकांत भारतीय यांच्या पत्नी श्रेय्या भारतीय, दयानंद संस्थेचे सचिव महेश चोप्रा यांचाही समावेश आहे..मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, अथक प्रवासातून पदवी मिळवणे हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील ऐतिहासिक टप्पा असतो. मिळवलेल्या पदवीचा उपयोग केवळ नोकरीसाठी न करता समाज व देशाच्या वैभवासाठीही व्हावा. संशोधनातून नवीन ज्ञान मिळवावे. तर डॉ. मुगेराया म्हणाले, शिक्षणामुळे जीवन बदलते. त्यामुळे ३३ वर्षानंतर नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी देशात झाली. विद्यार्थ्यांनी कौशल्य व व्यावसायिक शिक्षण घेऊन नोकरी मागणारे न होता नोकरी देणारे बनावे. .यावेळी मानवविज्ञान विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. वसंत कोरे, वाणिज्य व व्यवस्थापन आणि विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी शिंदे, विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. प्रशांत पवार, आंतरविद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. राजशेखर हिरेमठ यांनी स्नातकांना पदवी प्रदान करण्याची विनंती केली. त्यानंतर कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानवर यांनी विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करत असल्याची घोषणा केली. कार्यक्रमास आमदार श्रीकांत भारतीय, भाजप शहराध्यक्षा प्रा. रोहिणी तडवळकर, राजा सरवदे, प्रा. देवानंद चिलवंत, प्रा. सचिन गायकवाड, माजी कुलगुरू डॉ. इरेश स्वामी, मोहन डांगरे, उदयशंकर पाटील, डॉ. बब्रुवान रोंगे आदी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन डॉ. यशपाल खेडकर, डॉ. तेजस्विनी कांबळे यांनी केले..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.विद्यापीठामुळे थांबले स्थलांतरपुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ पारंपरिक शिक्षणाबरोबरच कौशल्य व व्यवसायाभिमुख शिक्षण देऊन रोजगारक्षम पिढी निर्माण करीत आहे. एका जिल्ह्यासाठी स्थापन झालेल्या या विद्यापीठाने उच्च शिक्षण क्षेत्रात मोठे योगदान दिले असून त्यामुळे सोलापुरातील स्थलांतर थांबल्याचे कुलगुरूंनी यावेळी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.