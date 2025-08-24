सोलापूर

Solapur News: 'वैष्णवी आदलिंगे अंतरराष्ट्रीय चाचणीसाठी पात्र'; महाराष्ट्रातून दुसऱ्या क्रमांकावर निवड

सर्वांतून आपला उत्कृष्ट खेळ दाखवून राष्ट्रीय वैष्णवी हिची स्पर्धेसाठी महाराष्ट्रातून दुसऱ्या क्रमांकावर निवड झाली. ता 3 ते 14 डिसेंबर या कालावधीत शाग्लूओ,-चीन या ठिकाणी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्हॉलीबॉल स्पर्धेसाठी भारतीय संघ, 15 वर्षा खालील व्हॉलीबॉल मुलींचा संघ एस.जी.एफ.आय. कडून निवडला जाणार आहे.
Vaishnavi Adlinge selected for the international test, achieving 2nd rank from Maharashtra – a proud moment for the state.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-राजकुमार शहा

मोहोळ : मोहोळ येथील नागनाथ विद्यालयाची विद्याथींनी वैष्णवी आदलिंगे ही आंतरराष्ट्रीय निवड चाचणी साठी पात्र ठरल्याची माहिती प्राचार्य बशीर शेख यांनी दिली. स्पर्धेसाठी , 14 ऑगस्ट 2025 रोजी आगाशे महाविद्यालय पुणे येथे पुणे विभागीय निवड चाचणी संपन्न झाली. या निवड चाचणीतून वैष्णवी आदलिंगे हिची निवड झाली आहे.

