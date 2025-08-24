Solapur News: 'वैष्णवी आदलिंगे अंतरराष्ट्रीय चाचणीसाठी पात्र'; महाराष्ट्रातून दुसऱ्या क्रमांकावर निवड

-राजकुमार शहामोहोळ : मोहोळ येथील नागनाथ विद्यालयाची विद्याथींनी वैष्णवी आदलिंगे ही आंतरराष्ट्रीय निवड चाचणी साठी पात्र ठरल्याची माहिती प्राचार्य बशीर शेख यांनी दिली. स्पर्धेसाठी , 14 ऑगस्ट 2025 रोजी आगाशे महाविद्यालय पुणे येथे पुणे विभागीय निवड चाचणी संपन्न झाली. या निवड चाचणीतून वैष्णवी आदलिंगे हिची निवड झाली आहे. .त्या नंतर राज्यस्तरीय निवड चाचणी दिनांक 19 व 20 ऑगस्ट रोजी छत्रपती क्रीडा संकुल बालेवाडी येथे सलग दोन दिवस संपन्न झाली. महाराष्ट्रातील अनेक खेळाडू या निवड चाचणीसाठी आले होते. या सर्वांतून आपला उत्कृष्ट खेळ दाखवून राष्ट्रीय वैष्णवी हिची स्पर्धेसाठी महाराष्ट्रातून दुसऱ्या क्रमांकावर निवड झाली. ता 3 ते 14 डिसेंबर या कालावधीत शाग्लूओ,-चीन या ठिकाणी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्हॉलीबॉल स्पर्धेसाठी भारतीय संघ, 15 वर्षा खालील व्हॉलीबॉल मुलींचा संघ एस.जी.एफ.आय. कडून निवडला जाणार आहे..त्या संघाची निवड ता 28 ऑगस्ट रोजी छत्रपती क्रीडा संकुल बालेवाडी येथे होणार आहे. या स्पर्धेसाठी भारतातून व्हॉलीबॉल 15 वर्षा खालील मुली निवड चाचणीसाठी येणार आहेत या निवड चाचणीसाठी वैष्णवी चंद्रकांत आदलिंगे ची महाराष्ट्रातून दुसऱ्या क्रमांकावर निवड झाली आहे. यापूर्वी वैष्णवी ने शालेय स्पर्धेत दोन वेळा महाराष्ट्र संघातून शालेय राष्ट्रीय व्हॉलीबॉल स्पर्धेत सहभाग नोंदवला. मोहोळ सारख्या ग्रामीण भागातून राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्र स्पर्धेपर्यंत मजल मारल्याने सर्वत्र तिचे कौतुक होत आहे नागनाथ विद्यालयाचे प्राचार्य बशीर बागवान, उपप्राचार्य प्रकाश शिंदे, श्री राजमाने, श्री शिंदे वरिष्ठ कलाशिक्षक दिलीप दीक्षित यांनी तिचा सत्कार केला. तिला प्राध्यापक संभाजी चव्हाण ,समीर शेख ,आबाराव गावडे, संतोष सीताप,मोबीन शेख यांचे मार्गदर्शन लाभले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.