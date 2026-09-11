Solapur Crime: वरवडेत मध्यरात्री चोरट्यांचा धुमाकूळ; तलवार-चाकूचा धाक दाखवत ११ लाखांचा ऐवज लंपास

-संतोष पाटीलटेंभुर्णी : माढा तालुक्यातील वरवडे येथे पाच जणांच्याचोरट्याच्या टोळीने बुधवारी मध्यरात्री बारा ते साडे तीन वाजण्याच्या दरम्यान तलवार व चाकू यासारख्या प्राणघातक शस्त्रांचा धाक दाखवून अक्षरश: धुमाकुळ घालून दहशत निर्माण केली. वरवडे गावामधील अनेक घरांना लक्ष करीत तीन घरातून सोन्याचे व चांदीचे दागिने,रोख रक्कम,मोबाईल व मोटारसायकल असा एकूण 11 लाख 31 हजार रूपये किंमतीचा ऐवज चोरुन नेला. दरम्यान वरवडे येथील ग्रामस्थ व पोलीसांनी या चोरट्यांचा पाठलाग करून त्यामधील एका चोरट्यास पकडले असून त्याचे अन्य चौघे साथीदार पळून गेले आहेत. .Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.याप्रकरणी सुंदर जगन्नाथ गरड ( वय-50 रा. घाडगे पंपासमोर वरवडे ता.माढा जि.सोलापूर) यांनी टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली असून बाजीगर सुनील भोसले ( रा.माळेगांव ता.बारामती जि.पुणे) यास फकडले आहे. याविषयी पोलीसांकडून समजलेली अधिक अशी, फिर्यादी सुंदर गरड या पती दोन मुले व दोन सुना नातवंडासह वरवडे येथील सोलापूर- पुणे महामार्गावरील सर्व्हीस रस्त्यानजिक राहतात. बुधवारी रात्री घरातील सर्वांनी जेवण केल्यानंतर त्यांचे पती घरासमोरील गोठ्यात झोपण्यासाठी गेले. लाईट नसल्याने बाकी सर्वजण घराच्या दरवाज्याला कुलुप लावून घराच्या स्लॅबवर झोपण्यासाठी गेले. .या संधीचा फायदा घेऊन चोरट्यांच्या टोळीने त्यांच्या घराचे कुलूप तोडून कपाटात ठेवलेले सोन्या चांदीचे दागिने व रोख रक्कमेवर डल्ला मारला. यानंतर त्यांच्या शेजारी राहणारे दिर बाळासाहेब गरड यांच्या घराकडे गेले परंतू त्यांच्या घरातील लोक जागे झाले. त्यावेळी मनिषा बाळासाहेब गरड हिने सुंदर गरड यांचा मुलगा धनाजी गरड याच्या मोबाईलवर फोन करून आमच्या घराकडे चोर आले आहेत.तुम्ही पण सावध रहा असे सांगितले. त्यामुळे सुंदर गरड यांचे सर्व कुटुंबिय झोपेतून जागे होऊन स्लॅबवरून खाली आले तेव्हा घराचा दरवाजा उघडा दिसला. दरवाजाचा कोयंडा तोडलेला होता. घरातील कपाटात ठेवलेले कपडे सामान खाली फरशीवर अस्ताव्यस्त पडलेले होते. त्यामुळे चोरट्यांनी चोरी केल्याचा संशय आल्याने घरातील बेडरूम मधील लाकडी कपाटात ठेवलेले सोन्या चांदीचे दागिने व रोख पन्नास हजार रूपये चोरून नेल्याचे निदर्शनास आले..यानंतर चोरट्यांच्या टोळीने आपला मोर्चा गावातील इतर घरांकडे वळविला. गावातील सचिन नंदकुमार गुजरे याच्या घराचे कुलूप तोडून घरातील सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम चोरून नेले तसेच महामार्गालगत राहणारे लखन शंकर डिकरे याच्या घरातील सोन्याचे दागिने, मोबाईल फोन व स्लेंडर मोटारसायकल चोरून नेली या चोरट्यांनी गावातील अन्य ठिकाणांहून मोटारसायकल चोरून नेण्याचा प्रयत्न केला.दरम्यान वरवडे येथील ग्रामस्थांनी 112 ला फोन करून चोरट्यांविषयी माहिती कळविल्याने तातडीने पोलीस गावामध्ये आले. वरवडे टोल नाक्यावरील तरूण , गावातील तरूण व पोलीस या सर्वांनी एकत्र चोरट्यांचा पाठलाग सुरू केला. या टोळीतील बाजीगर सुनील भोसले ( रा.माळेगांव ता.बारामती जि.पुणे) यास पकडले. मात्र त्याचे अन्य साथीदार फरार झाले. या घटनेमुळे वाड्या-वस्तीवरील लोकांमध्ये घबराटीचे वातावरणात निर्माण झाले असून चोरट्यांच्या टोळीला तातडीने जेरबंद करण्याची मागणी व्यक्त होत आहे..चोरट्यांनी या ऐवजावर मारला डल्लासुंदर जगन्नाथ गरड यांच्या घरातून 2 लाख 10 हजार रूपये किंमतीचीतीस ग्रॅम वजनाची सोन्याची दोन मिनी गंठण, 1 लाख 75 हजार रूपये किंमतीचे 25 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे मोठे गंठण, 2 लाख 10 हजार रूपये किंमतीचे 30 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे मोठे गंठण, 70 हजार रूपये किंमतीचे 10 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे फुले झुबे, 1 लाख रूपये किंमतीचे 14 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दोन फुले झुबे जोड , 6 हजार रूपये किंमतीचे चांदीचे पैंजनाचे तीन जोड, 2 हजार रूपये किंमतीचे 10 ग्रॅम वजनाच्या चांदीच्या दोन बांगड्या, 2 हजार रूपये किंमतीचे 10 ग्रॅम वजनाचे चांदीचे वाळे, 50 हजार रूपये रोख व एक हजार रूपये किंमतीचा विवो कंपनीचा मोबाईल असा एकूण 8 लाख 26 हजार रूपये किंमतीचा ऐवज नेला तसेच गावातील सचिन नंदकुमार गुजरे यांच्या घरातून रात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास 49 हजार रूपये किंमतीचे सात ग्रॅम वजनाची सोन्याची ठुशी,वेल व फुले तसेच लखन शंकर डिकरे याच्या घरातून रात्री साडे तीन वाजण्याच्या सुमारास 1 लाख 80 हजार रूपये किंमतीचे अंदाजे 26 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे गंठन, ठुशी, फुले झुबे, टाॅप्स, काळ्या मन्यातील डोरले तसेच 50 हजार रूपये किंमतीची स्प्लेंडर मोटारसायकल, रोख पंचेवीस हजार व एक हजार रूपये किंमतीचा विवो कंपनीचा मोबाईल फोन असा एकूण त्यांचा 2 लाख 56 हजार रूपये किंमतीचा ऐवज चोरुन नेला. चोरट्यांनी वरवडे गावातून एकूण 11 लाख 31 हजार रूपये किंमतीच्या ऐवजावर डल्ला मारला..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...दरम्यान या घटनेची माहिती समजताच टेंभुर्णी पोलीसठाण्यातील गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदेश बावकर , पोलीस उपनिरीक्षक भीमराव गोळे, हवालदार बाळासाहेब दाडे, सचिन जाधव,राम घुमरे, सतीश कापरे, समाधान धोत्रे आदी सहकार्यांसह वरवडे गावामध्ये दाखल झाले होते. ग्रामस्थांसह रात्रभर चोरट्यांचा पाठलाग करून बाजीगर सुनील भोसले या चोरट्याला पकडले असून तो जखमी झाला असल्याने उपचारासाठी सोलापूर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. बाजीगर भोसले याचे अन्य साथीदार ऐवज घेऊन फरार झाले असून त्याचा पोलीस पथकाकडून त्यांचा शोध घेण्यात येत असल्याचे टेंभुर्णी पोलीस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदेश बावकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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