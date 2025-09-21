सोलापूर

Solapur Crime: 'वीरशैव अन्‌ लिंगायत एकच; नवीन धर्माला नाही पाठिंबा'; हुबळीतील संमेलनात चार जगद्‌गुरू..

“Veerashaiva and Lingayat Are One: कर्नाटक राज्य सरकारकडून करण्यात येणारी जातीय जनगणना ही लिंगायत समाजात फूट पाडण्यासाठी असल्याची चिंता रंभापुरी जगद्‌गुरू यांनी व्यक्त केली. लिंगायत समुदायाची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Four Jagadgurus addressing the Hubli religious conference, emphasizing the unity of Veerashaiva and Lingayat communities.

हुबळी : वीरशैव आणि लिंगायत हे एकच आहेत. संविधानानुसार नवीन धर्माला मान्यता नाही. नवीन धर्म स्थापन करण्यापेक्षा असलेला धर्म विकसत करणे चांगले, या मुद्द्यावर लिंगायत समाजातील सर्वोच्च स्थान असलेले चार जगद्‌गुरू, शेकडो शिवाचार्य आणि कर्नाटकातील दोन माजी मुख्यमंत्र्यांसह प्रमुख नेत्यांनी भर दिला. यातून लिंगायत समाज हा हिंदूच असल्याच्या मुद्द्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.

