हुबळी : वीरशैव आणि लिंगायत हे एकच आहेत. संविधानानुसार नवीन धर्माला मान्यता नाही. नवीन धर्म स्थापन करण्यापेक्षा असलेला धर्म विकसत करणे चांगले, या मुद्द्यावर लिंगायत समाजातील सर्वोच्च स्थान असलेले चार जगद्गुरू, शेकडो शिवाचार्य आणि कर्नाटकातील दोन माजी मुख्यमंत्र्यांसह प्रमुख नेत्यांनी भर दिला. यातून लिंगायत समाज हा हिंदूच असल्याच्या मुद्द्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले..हुबळी येथे शुक्रवारी दिवसभर चाललेल्या वीरशैव लिंगायत एकता संमेलनात लिंगायत समाजातील प्रमुख धर्माचार्य आणि प्रमुख नेते सहभागी झाले. या संमेलनात वीरशैव लिंगायत समाज सनातन हिंदू धर्माचाच भाग असल्याच्या मुद्द्यावर भर देण्यात आला. कर्नाटक राज्य सरकारकडून करण्यात येणारी जातीय जनगणना ही लिंगायत समाजात फूट पाडण्यासाठी असल्याची चिंता रंभापुरी जगद्गुरू यांनी व्यक्त केली. लिंगायत समुदायाची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले..वीरशैव आणि लिंगायत एकचरंभापुरी जगद्गुरूंनी स्पष्ट केले की, वीरशैव लिंगायत हा एकच आहे. तसेच काही लोकांनी अलीकडेच विभाजनाचा आवाज उठवला आहे. जर परिस्थिती सुधारली तर समाजाचे भविष्य उज्ज्वल आहे. संविधानात सहा धर्मांना मान्यता देण्यात आली असली तरी वीरशैव लिंगायत यांना स्वतंत्र धर्म म्हणून ओळख मिळविण्यासाठी अद्याप केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळालेली नाही..राज्य सरकारच्या जनगणनेकडे पहाराज्य सरकारची जनगणना दशकभर जुनी आहे. आम्ही येथील लोकांना जातींची नावे विचारलीही नाहीत. पण सरकारने आता नवीन जाती जोडल्या आहेत. ज्यामुळे सर्वांचे डोके चक्रावून गेले आहे. हिंदू समाजाला जातींमध्ये विभागण्याचा प्रयत्न होत आहे. वीरशैव लिंगायतांची संख्या कमी करण्यासाठी अदृश्य हात काम करत आहेत. जर मान्यता नसलेला धर्म लिहिला गेला, तर तो ओळखला जाणार नाही. म्हणून महासभेने कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून योग्य निर्णय घ्यावा, असे रंभापुरी जगद्गुरूंनी सुचवले..धोंडे यांना समजमहाराष्ट्रातील शिवा संघटनेचे नेते मनोहर धोंडे यांनी सभेत राजकीय भाष्य करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्यांना त्वरित थांबवण्यात आले. माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी आणि आयोजकांनी त्यांना समज दिली..