MPSC Success Story : सलगरचे विजय जगताप 114 वी रेंक घेऊन एम. पी. एस. सी परीक्षा उत्तीर्ण; सलगर बुद्रुक गावाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा

सलगर बुद्रुक : (जिल्हा सोलापूर) सलगर बुद्रुक जिल्हा सोलापूर येथील श्री विजय सौदागर जगताप हे 2024 साली घेण्यात आलेल्या महारास्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगच्या(m.p.s.c) स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन त्यांनी 114 वी रेंक घेतली आहे..त्यांच्या या यशाबद्दल सलगर बुद्रुक ग्रामस्थांकडून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. मागील पाच ते सहा वर्षापासुन जिद्द,चिकाटी अपार मेहनीतीने जगताप यांनी हे यश संपादन केले आहे.सध्या ते रायगड जिल्ह्यात गावकामगार तलाठी या पदावर कार्यरत आहेत..दरम्यान जगताप यांचे वडील भारतीय सैन्यदलातून सेवानिवृत्त आहेत. आपल्या मुलाच्या यशा बद्दलची बातमी वडिलांना समजताच त्यांचा उर अभिमान व गौरवाने भरून आला..विजय जगताप - भारतीय लोकसेवा असो वा महाराष्ट्र लोकसेवा असो या परीक्षा उत्तीर्ण होऊन अधिकारी बनन्याचे माझे स्वप्न होते. ते स्वप्न आज प्रत्यक्षात खरे होताना पाहून मनस्वी आनंद होत आहे. माझ्या या यशात घरच्यांबरोबरच मित्रपरिवार व ग्रामस्थांचे सहकार्य आहे..