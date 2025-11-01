सोलापूर

MPSC Success Story : सलगरचे विजय जगताप 114 वी रेंक घेऊन एम. पी. एस. सी परीक्षा उत्तीर्ण; सलगर बुद्रुक गावाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा

Vijay Jagtap Achieves Officer Dream with Rank 114 in MPSC : सोलापूर जिल्ह्यातील सलगर बुद्रुक येथील श्री विजय सौदागर जगताप यांनी MPSC २०२४ मध्ये ११४ वी रँक मिळवून आपले अधिकारी बनण्याचे स्वप्न पूर्ण केले असून, त्यांच्या यशाबद्दल गावकरी आणि सेवानिवृत्त सैन्यदलातील त्यांचे वडील आनंदी आणि गौरवान्वित आहेत.
Vijay Jagtap Secures Rank 114 in MPSC 2024 Exam

Vijay Jagtap Secures Rank 114 in MPSC 2024 Exam

Sakal

महेश पाटील
Updated on

सलगर बुद्रुक : (जिल्हा सोलापूर) सलगर बुद्रुक जिल्हा सोलापूर येथील श्री विजय सौदागर जगताप हे 2024 साली घेण्यात आलेल्या महारास्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगच्या(m.p.s.c) स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन त्यांनी 114 वी रेंक घेतली आहे.

Loading content, please wait...
pune
exam
MPSC Exam
mpsc
educated unemployed youth

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com