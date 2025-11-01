Barshi Crime : वाहतूक पोलिसांस दुचाकीस्वाराकडून गच्चीला पकडून मारहाण; दुचाकीस्वारा विरोधात गुन्हा दाखल

बार्शी - लक्ष्याचीवाडी (ता. बार्शी) हद्दीत बार्शी-परांडा रस्त्यावर वाहतूक नियमन व केसेस करण्यासाठी पोलिस थांबले असताना बुलेट दुचाकीला थांबवताच दुचाकीस्वाराने पोलिसांस अर्वाच्च भाषेत शिविगाळ करुन लाकडी दांडक्याने मारहाण केली असून, शासकीय कामात अडथळा केल्याप्रकरणी दुचाकीस्वारा विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे..शंकर चांगदेव वाघ (रा. उपळाई ठोंगे, ता. बार्शी) असे गुन्हा दाखल झालेल्याचे नाव आहे. पोलिस हवालदार जयंत शिंदे यांनी फिर्याद दाखल केली ही घटना शनिवार (ता. १) रोजी सकाळी पावणेबाराच्या दरम्यान घडली..फिर्यादीत म्हटले आहे की, सकाळी दहा ते रात्री आठपर्यंत मला तसेच माझेसोबत पोलिस पटेल, वाघमारे, माने असे आम्हा सर्वांना पोलीस ठाणे हद्दीत वाहतून नियमन व केसेस करणेबाबत डयुटी होती. लक्ष्याचीवाडी (ता. बार्शी) हद्दीत बार्शी-परांडा रोडवर वाहतूक नियमन व वाहतूक केसेस करीत असताना बार्शीकडून एक इसम बुलेट दुचाकीवर येताना दिसला त्यास आम्ही हाताचा इशारा करून थांबण्यास सांगितले..त्यावेळी इसमाने दुचाकी थांबवून पोलिसांना गाडी आडवण्याचा अधिकार कोणी दिला, तु कोण गाडी आडविणार?, तु काय मला गाडी घेवून दिली काय? असे म्हाणून मला शिवीगाळ करण्यास सुरूवात केली. त्यावेळी मी तसेच माझे सोबतचे पोलिस सहकाऱ्यांनी त्यास तुम्ही शिवीगाळ करू नका? तुमची काय अडचण आहे असे विचारले..परत शिवीगाळ करून दुचाकीवरुन खाली उतरून जवळच पडलेले एक लाकूड उचलून माझे डोक्यात मारून, मला जखमी करून, माझे गच्चीला धरून ढकलून देऊन जखमी केले. तुम्हाला काय करायचे ते करा, तुमचे बघून घेतो, अशी धमकी दिली असे म्हटले आहे. पोलिस हवालदार बोबडे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.