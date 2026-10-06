Navratri Festival: विठ्ठल-रुक्मिणीच्या पुरातन अलंकारांची डागडुजी सुरू; पंढरपुरात नवरात्रोत्सवासाठी तयारी; ४० वर्षांपासून मुस्लिम कारागीर देतात सेवा

-भारत नागणे पंढरपूर : आषाढी-कार्तिकीचा सोहळा जसा विठ्ठलाचा, तसाच नवरात्रोत्सव हा रुक्मिणी मातेचा. पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात नवरात्र उत्सवाची जय्यत तयारी सुरू झाली असून, यातूनच हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे दर्शन पुन्हा एकदा घडले आहे. कारागीर ताजुद्दीन पटवेकरी हे ४० वर्षांपासून देवाच्या दागिन्यांची डागडुजी व झळाली देण्याचे काम करत आहेत..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...नवरात्र उत्सवाच्या नऊ दिवसांत रुक्मिणी मातेला रोज मौल्यवान, पारंपरिक ४८ दागिने परिधान केले जातात. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून ते पेशवाई आणि ब्रिटिश काळापर्यंतच्या राजे-महाराजांनी अर्पण केलेल्या या दागिन्यांमध्ये सोन्या-चांदीसह माणिक, मोती, पाचू, हिरे यांसारख्या मौल्यवान रत्नांचा समावेश आहे. वर्षभर तिजोरीत असलेल्या या दागिन्यांना नवरात्राआधी झळाळी देण्याचे, स्वच्छ करण्याचे आणि डागडुजी करण्याचे अत्यंत नाजूक व पवित्र काम ४० वर्षांपासून मुस्लिम कारागिर ताजुद्दीन पटवेकरी हे करत आहेत. .ताजुद्दीन पटवेकरी हे पंढरपूरमधील प्रसिद्ध कारागिर आहेत. कोणताही गाजावाजा न करता, अत्यंत भक्तीभावाने ते रुक्मिणी मातेच्या प्रत्येक दागिन्याला हाताने स्वच्छ करतात, त्याची पॉलिश करतात, त्यातील एखादा खिळा निघाला असेल तर तो बसवतात. त्यांच्या या सेवेबद्दल मंदिर समितीकडूनही त्यांचा नेहमी गौरव केला जातो. भक्तीच्या पंढरीत आजही जाती-धर्माच्या भिंती ओलांडून विठू-रखुमाईची सेवा केली जाते, याचे हे मूर्तिमंत व जिवंत उदाहरण आहे..‘हा पंढरपूरचा अभिमान’ नवरात्रात रोज सायंकाळी रुक्मिणी मातेची सालंकृत पूजा बांधून पारंपारिक मौल्यवान दागिने परिधान केले जातात. भाविकांना हे दुर्मिळ दागिने पाहण्याची संधी फक्त नवरात्रातच मिळते. विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर हे केवळ मंदिर नसून ते सर्वधर्म समभावाचे प्रतीक आहे. ताजुद्दीन पटवेकरीसारखे कारागीर हे या मंदिराची खरी संपत्ती आहेत. त्यांच्या हातून रुक्मिणी मातेची सेवा घडते, हा आमच्यासाठी अभिमानाचा विषय असल्याचे औसेकर महाराजांनी सांगितले..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.दागिन्यांत शिवरायांनी दिलेली मोत्याची नथयाबाबत मंदिर समितीचे अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी सांगितले की, रुक्मिणी मातेच्या तिजोरीत अनेक ऐतिहासिक अलंकार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अर्पण केलेली मोत्याची नथ, पेशव्यांनी दिलेला ठुशी हार व बाजूबंद, ब्रिटिश काळातील अधिकाऱ्यांनी अर्पण केलेले सोन्याचे कंगन याशिवाय चंद्रहार, लक्ष्मीहार, कोल्हापुरी साज, माणिक-मोत्याची माळा अशा सुमारे विविध ६० प्रकारच्या पारंपरिक अलंकारांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.