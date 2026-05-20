Pandharpur VIP Darshan: श्री विठ्ठलाच्या व्हीआयपी दर्शनावर महिनाभर निर्बंध; विठ्ठल मंदिर प्रशासनाचा निर्णय, दर्शन रांगेमध्ये बसविले स्प्रिंकलर!

पंढरपूर: अधिक मासनिमित्ताने श्री विठ्ठल-रुक्मिणी दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढली आहे. भाविकांचे जलद आणि सुलभ पद्धतीने देवाचे पदस्पर्श दर्शन व्हावे, यासाठी मंदिर समितीने १५ जूनपर्यंत व्हीआयपी दर्शनावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी आज दिली. दरम्यान, तीव्र उष्णतेपासून भाविकांचे संरक्षण व्हावे तसेच थंडावा निर्माण व्हावा, यासाठी दर्शन रांगेमध्ये स्प्रिंकलर बसविण्यात आले आहेत. यामुळे भाविकांना ऐन उकाड्यात काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .तीन वर्षांतून एकदा येणाऱ्या अधिक मासाला रविवार (ता. १७) पासून सुरवात झाली आहे. या काळात चंद्रभागा स्नान व श्री विठ्ठल-रुक्मिणी दर्शनासाठी देशभरातून भाविक मोठ्या संख्येने पंढरपुरात येतात. सध्या दर्शनासाठी दररोज लाखभर भाविकांची गर्दी होत आहे. गर्दी वाढल्याने दर्शनरांग गोपाळपूरपर्यंतच्या पत्राशेडपर्यंत गेली आहे. तर मुखदर्शनाची रांगदेखील दूरपर्यंत गेली आहे. दर्शनासाठी पाच ते सहा तासांचा अवधी लागत आहे. भाविकांचे वेळेत आणि सुलभ दर्शन व्हावे, यासाठी व्हीआयपी दर्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे..सध्या उष्णतेचा पारा वाढला आहे. सुमारे ४२ अंशांवर तापमान गेल्याने उकाड्याने हैराण केले आहे. अशा वेळी भाविकांसाठी मंदिर समितीने दर्शन रांगेत जागोजागी पाणी फवारणी यंत्रे बसविली आहेत. पाणी फवारल्याने दर्शन रांगेतील भाविकांना काहीसा दिलासा मिळाला असून, रांगेत थंडावा निर्माण झाल्याची प्रचिती येत आहे. तसेच भाविकांसाठी थंड पिण्याचे पाणी, सरबत आदींचीही मंदिर समितीने सोय केली आहे..२७ ते २९ मे दरम्यान मंदिर समितीकडून दर्शन रांगेतील भाविकांना खिचडी व भोजनाची व्यवस्था केली जाणार आहे. भाविकांचे उष्माघातापासून संरक्षण व्हावे, यासाठी संत नामदेव पायरी व पत्राशेड येथे प्राथमिक उपचार केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. भाविकांनी कोणत्याही दर्शनासाठी पैसे देऊ नयेत, असे आवाहन शेळके यांनी केले आहे..लाडू प्रसादाला मागणी वाढलीअधिक मासानिमित्ताने पंढरपुरात येणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे विठुरायाच्या लाडू प्रसादालाही मागणी वाढली आहे. भाविकांना लाडू प्रसाद उपलब्ध करून देण्यासाठी मंदिर समितीने अधिक संख्येने लाडू प्रसाद तयार करण्याचे नियोजन केले आहे. दररोज किमान ३० हजार लाडू तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मंदिर समितीच्या वतीने भाविकांना उच्च प्रतीचा लाडू प्रसाद अल्प दरात उपलब्ध करून दिला जातो. अधिक मासानिमित्ताने लाडू प्रसाद खरेदीसाठी भाविकांनी रांगा लावल्याचे चित्र आहे..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...पेड दर्शनप्रकरणी गुन्हा दाखलवशिल्याचे दर्शन करून देण्यासाठी फोन पेवर एक हजार रुपये घेतल्याची कथित ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली होती. याची मंदिर समितीने गंभीर दखल घेत पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी सूरज नामक अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी ठाणे येथील भाविक बलवंत नाना ठाकूर यांनी सूरज नामक व्यक्तीविरोधात विठ्ठल दर्शनासाठी फोन पेवर १ हजार रुपये घेतल्याची फिर्याद दिली आहे. त्या अनुषंगाने शहर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दशरथ वाघमोडे यांनी तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.