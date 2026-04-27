Maharashtra politics: जयंत पाटलांच्या जमिनींचा हिशेब काढला तर उत्तर देणं कठीण; पालकमंत्री जयकुमार गोरे, पंढरपूरात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप!

पंढरपूर : राष्ट्रवादी काॅंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील हे जुने जाणते नेते आहेत. जयंत पाटील आणि त्यांच्या संस्थांच्या जमिनीचा हिशेब केला, तर त्यांना उत्तरही देता येणार नाही, असा टोला पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी रविवारी (ता. २६) येथे लगावला..पालकमंत्री गोरे येथे एका खासगी कार्यक्रमासाठी आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. देवाभाऊंनी समृद्धी आणि शक्तिपीठ हे मार्ग राज्याच्या विकासाकरिता निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाचा मार्ग देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गे जातो. जयंत पाटील ही या मार्गात सहभागी होतील, असे सूचक विधानही मंत्री गोरे यांनी केले. अलीकडेच जयंत पाटील यांनी एका कार्यक्रमात राज्यातील कुठल्याही देवाला जमीन लागत नाही. फक्त देवाभाऊला लागते, असे विधान केले होते. त्यानंतर पालकमंत्री गोरे यांनी जयंत पाटील यांच्यावर निशाणा साधला..पालकमंत्री गोरे म्हणाले, जयंत पाटील आणि त्यांच्या संस्थांच्या अनेक ठिकाणी जमिनी आहेत. त्याचा हिशोब केला तर त्यांना उत्तर देता येणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समृध्द महाराष्ट्राचे स्वप्न पाहिले आहे. त्या दृष्टीने त्यांनी विकासकामे हाती घेतली आहेत. त्यांच्यासारखा दूरदृष्टीचा नेता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये चुकूनही सापडणार नाही..३० ऑगस्टपर्यंत पिण्याचे पाणी राखीवउजनी धरणातून भीमा नदीत पाणी सोडले आहे. ३० ऑगस्टपर्यंत जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याचा विसर्ग राखीव करून ठेवण्यात आला आहे. उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणीटंचाईचे नियोजन चांगल्या पद्धतीने केले आहे. सध्यातरी कुठेही टँकरची मागणी दिसत नाही. पुढच्या महिन्यात कुठे पाण्याचे टॅंकर लागले तर ते देण्यात येतील. मात्र सध्याची परिस्थिती पहाता टँकरने पाणीपुरवठा करावा लगेल, अशी शक्यता कमी असल्याचेही पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले..मनोहरमामाच्या कृत्यात सहभागींवर कारवाईभोंदू मनोहर भोसले याच्यासोबत अनेक राजकीय नेत्यांचे फोटो पुढे येत आहेत. कुणी कोणाला भेटणे गैर नाही. मात्र, भोंदूबाबाच्या कृत्यात कोण सामील झाले असेल तर हे चुकीचे आहे. अशा लोकांवर कारवाई केली जाईल, असेही गोरे म्हणाले.